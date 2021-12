La actividad volcánica “sigue detenida pero aún no se puede dar por finalizada y se mantiene el semáforo rojo”, destaca en un comunicado la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias.

El Comité Director del Pan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias (Pevolca), señala, recordó este viernes que, “aunque continúa la ausencia de observables procedentes del sistema de vigilancia volcánica y que la situación parece favorable para la finalización del proceso eruptivo, se mantiene la situación legal de emergencia y el semáforo rojo y que por lo tanto están vigentes, con la misma intensidad, todas las medidas de Protección Civil establecidas desde el inicio del proceso eruptivo”.

Respecto a la situación actual de la erupción, el Comité Científico indica en su informe diario que, aunque la ausencia de observables corrobora “los signos de agotamiento del proceso eruptivo, no es descartable un nuevo repunte de actividad estromboliana y de emisión de coladas, y manifiesta que para poder decir que el proceso que dio comienzo el 19 de septiembre está finalizado, los datos registrados y observables se deben de mantener en los niveles actuales durante 8 días”.

El director técnico del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, insistió en que la prioridad es la seguridad de las personas y que el proceso está estable, detenido, pero registrando aún altas temperaturas en las coladas según se observan en las cámaras térmicas de los drones que monitorizan la zona de la emergencia. Además, persiste la presencia de gases tóxicos, sobre todo en la zona sur, y ello obliga a incrementar la precaución en el acceso de los vecinos a las zonas evacuadas. Para ello, este sábado la Unidad Militar de Emergencias (UME) se incorpora al dispositivo de la Guardia Civil en las labores de acompañamiento para asesorar y medir los niveles de gases. En cualquier caso, subraya, siempre es necesario ventilar bien las viviendas y evitar entrar en sótanos y garajes ya que los gases son más pesados que el aire y se acumulan en los bajos.

Tremor, sismicidad y deformaciones

En lo que respecta a los datos observados en las últimas 24 horas, la portavoz del Comité Científico, María José Blanco, explicó que el tremor está a nivel del ruido de fondo y que la sismicidad sigue en niveles similares al día de ayer, en todas las profundidades. Respecto a deformaciones, sigue sin tendencia en todas las estaciones de la red.

La emisión de dióxido de azufre (SO2) a la atmósfera por el actual proceso eruptivo en Cumbre Vieja registrada el jueves fue media, pero no está relacionada con ascenso de magma, sino con un proceso de solidificación del magma superficial existente en los conductos del centro eruptivo.

En el caso de las emanaciones no visibles de gases volcánicos, la emisión difusa de dióxido de carbono (CO2), asociada a los 220 kilómetros cuadrados (km2) del sistema volcánico de Cumbre Vieja, no pudo estimarse por razones técnicas. Al respecto, los científicos explican que estas emanaciones difusas de CO2 pueden representar un peligro para las personas en algunas zonas del volcán Cumbre Vieja, siempre y cuando se registren valores altos de flujo difuso de CO2 en zonas no muy bien ventiladas y/o a alturas por debajo de un metro del suelo como consecuencia de la posible acumulación de CO2 y descenso del oxígeno (O2) en el aire.

En cuanto a la calidad del aire, este viernes mejoraron los niveles de calidad del aire en partículas menores a 10 micras (PM10) en Los Llanos de Aridane, pasando de extremadamente desfavorables a desfavorables en esta estación. En el resto de las estaciones, se mantienen en niveles buenos. En dióxido de azufre (SO2), los niveles han sido buenos en todas las estaciones, sin superaciones de los valores límite horarios ni diarios, y en el día de hoy se mantiene la misma situación.

En este sentido y como medida de precaución, en la zona de Los Llanos de Aridane se recomienda que los grupos de riesgo y población sensible eviten la estancia prolongada al aire libre y acudan a un servicio de urgencias si su estado de salud empeora. A la población general se le aconseja reducir toda actividad al aire libre, usar mascarillas FFP2 o superior cubriendo adecuadamente nariz y boca y utilizar la protección adecuada para los trabajos que deban ser realizados al aire libre.

Se puede consultar el estado de la calidad del aire en la web del Gobierno de Canarias:

https://www3.gobiernodecanarias.org/medioambiente/calidaddelaire/ica.do

El número de albergados en hoteles asciende a 557 personas, tres más que ayer. Del total, 391 se hospedan en Fuencaliente, 73 en Los Llanos de Aridane y 93 en Breña Baja, gestionados por Cruz Roja y los servicios municipales. Además, hay 43 personas dependientes atendidas en centros sociosanitarios insulares.