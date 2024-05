La Academia de Instrumentos Musicales CajaCanarias participa en la VII Muestra de Escuelas de Música y Danza de Tenerife

La Asociación Academia de Instrumentos Musicales CajaCanarias participará el próximo sábado 11 de mayo en la VII Muestra de Escuelas de Música y Danza de Tenerife (EMYD´24), acto que tendrá lugar a las 12:00 horas en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife.

La Fundación CajaCanarias presenta la VII Muestra de Escuelas de Música y Danza de Tenerife (EMYD´24) “en reconocimiento a la innegable labor que durante años han venido realizando los diferentes centros de enseñanza musical no reglada de las islas que, acogiendo a generaciones de alumnos en sus aulas, han sabido dar respuesta a la creciente demanda de estudios musicales existente, además de ofrecer una amplia oferta de estilos y especialidades artísticas en los diversos municipios de Canarias”, informa la entidad en nota de prensa.

Los días 4 y 11 de mayo de 2024, más de 400 niños y niñas actuarán en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife representando a las diferentes Escuelas Municipales de Música y Danza de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Con esta iniciativa, La Fundación CajaCanarias oferta a su alumnado “un nuevo espacio donde expresarse, participando activamente del acontecimiento social que supone la asistencia a un concierto familiar y en el que, junto a sus respectivos instrumentos musicales, son protagonistas”, resalta.

“Se trata, además, de una jornada de convivencia en la que, junto al profesorado, podrán compartir experiencias y vivencias bajo el signo común de la música en sus diferentes formas de expresión”, añade.

La Asociación Academia de Instrumentos Musicales CajaCanarias de La Palma presentará en esta muestra el siguiente programa:

-'Trauermarsch 1º Sinfonía' de G. Mahler

-'Fanfare For a Victory-Gran March' de G. Verdi

-'Theme For Harry Potter' de John Williams (Arr.: José Alberto Rodríguez)

-'Don´t Stop Til You Get Enough' de Michael Jackson (Arr.: David Rojas Talavera)