Elsa López: “El Premio Canarias es un regalo por tantas horas de escritura en la que pongo mi alma y mis ganas de justicia y libertad”

Elsa López lleva dos días con “resaca de felicidad”. El Gobierno regional le concedió el pasado viernes el Premio Canarias de Literatura 2022 y la escritora palmera, nacida en la isla de Santa Isabel de Fernando Poo y engendrada en Breña Baja, no oculta que se halla en una especie de nube. “Estoy muy contenta, más que contenta, estoy feliz, estoy feliz porque, de repente, he recibido un regalo y la sensación que tengo es como cuando acabas el curso y te ponen un 10 en una asignatura que te ha costado mucho tiempo estudiar y sacarla adelante”, ha señalado a este periódico.

La poetisa y editora que siempre se sitúa del lado de los débiles, y que da voz a las mujeres, a los niños, a las personas mayores y a cualquier ser desvalido, asegura que “estoy feliz, sí, porque ese esfuerzo de tantos años, esa lucha mía por amor a la literatura, intentando expresarme a través de las palabras, de repente tiene esa compensación; no va más allá, los premios no van más allá de lo que son, pero este es especial para mí. Por dos razones, primero, porque lleva el nombre de Canarias, y segundo, porque han sido tantas las felicitaciones, las cartas, los mensajes de cariño de tanta gente, de distintas profesiones, de distintos medios, que, de repente, me he dado cuenta de que no ha sido en vano esa lucha, ese esfuerzo de tantas horas de escritura, de poner en esa escritura mi alma, de poner en la escritura mis pensamientos, mis ganas de libertad, de justicia, y por encima de todo, esa necesidad de escribir y de querer expresarme a través de la escritura han tenido esta compensación, llamémosla así; la vida me está dando a manos llenas el fruto de cuando uno trabaja, siembra y recoge”.

“He recogido el premio por la literatura, pero también el premio por esa otra parte de mi vida que he entregado a que la literatura sea un arma, pero no un arma de hacer daño, sino un arma que puede abrir un camino que beneficie a otras personas”, remarca la autora de El viento y las adelfas, que realizó su tesis doctoral en Filosofía, con la calificación de cum laude, sobre la estructura social y cultural de El Tablado, el barrio de Garafía que es su refugio y su norte.

Elsa López recuerda que también es editora. “No solamente escribo, es que también me gusta leer y me gusta que escriban los demás, y publicarlo, y que se sepa, que hay mucha gente como yo escribiendo y luchando por amor a las letras”.