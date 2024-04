El PP “lamenta” que “no se haya regulado la situación de los bomberos de la Isla”

El Grupo Popular en el Cabildo de La Palma “lamenta” que “no se haya regulado la situación de los bomberos de la Isla”, indica el PP en una nota de prensa. Señala que el Grupo de Gobierno “poco o nada se ha hecho nada para dar una solución”.

El Grupo Popular, a través su consejera Nayra Castro, apunta, “ha manifestado su preocupación ante la problemática acontecida en cuanto a la regulación laboral del colectivo de bomberos en la Isla de La Palma”.

Castro afirma que “han pasado casi 10 meses de Gobierno con el nuevo grupo al frente, tiempo más que suficiente para solucionar la problemática. En el anterior mandato, ya dejábamos el trabajo hecho e hicimos los cambios que resultaban propios en la RPT (Relación de Puesto de Trabajo) y las modificaciones presupuestarias pertinentes. Todo quedó listo a falta únicamente de establecer las bases y convocar el proceso. No entendemos como esto no se ha hecho aún”.

La consejera Grupo Popular indica que “la sensación que nos da es que no hecho nada al respeto”, y añade que “desde nuestro Grupo entendemos que es urgentísimo acometer cuanto antes esta convocatoria y así se lo hicimos saber al consejero de RRHH (Recursos Humanos) en la pasada sesión plenaria. Cuestionábamos el motivo de la paralización del proceso que estaba a punto de culminarse, y lo cierto es que su respuesta no nos convence. Sabemos que se han mantenido reuniones con este colectivo pero no nos han trasladado información de los acuerdos”.

“Solicitamos la puesta en marcha de inmediato de elaboración de las bases y de la convocatoria para el proceso de selección y que sea, por supuesto, de manera pública y trasparente”, concluye Castro.