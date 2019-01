El violonchelista Damián Martínez ofrece un concierto en San Andrés y Sauces

La Casa de la Cultura de San Andrés y Sauces será el escenario este sábado, 19 de enero, del segundo concierto programado por el 35 Festival Internacional de Música de Canarias en La Palma, se señala en una nota de prensa del Festival. Su protagonista es Damián Martínez, “uno de los violonchelistas españoles más celebrados de la actualidad”. Actuará a las 20:30 horas y “el público podrá disfrutar del talento de un músico con una intensa trayectoria artística internacional acompañando a directores y orquestas de renombre”. Las entradas están disponibles en www.entrees.es.

Damián Martínez actuará “con un violonchelo David Tecchler hecho en Roma en 1730”, que según dice el músico “es una extensión más de mi cuerpo, es mi voz”. Comenzará el concierto interpretando la Suite nº 3 de Bach, y continuará con la Suite para Violonchelo Solo, de Gaspar Casadó i Moreau. “Podremos ser testigos también de su virtuosismo con la interpretación de la Sonata para Violonchelo Solo, de Zoltán Kodály”, se apunta en la nota.

Damián Martínez Marco, añade, “comenzó a hacerse un nombre a una edad muy temprana, de ahí su recomendación por parte del gran violonchelista ruso Mstislav Rostropovich a la reina Sofía de España”. Ha sido galardonado en las competiciones internacionales en Francia, España y Portugal y es ampliamente conocido por su "sensibilidad expresiva" y "tono adornado".

Como solista, ha actuado bajo la batuta de directores de renombre como Foster, Penderecki, Pedro Halffter y Ros Marbá, entre otros. También destacan sus conciertos con Christian Zacharias, Cuarteto Brodsky, Natalia Gutman y Mischa Maisky. Y lo ha hecho “nada menos que en auditorios como el Konzerthaus Berlin, la Ópera El Cairo, Leighton House Londres, Richter Galerie Tel Aviv, Auditorio Ajdal Rabat, Teatro Metropolitano de Medellín, Auditorio de Guayaquil, Nagoya Auditórium Japón, Concerthall Helsinki, Tomsk Theater, Auditorio Nacional de Madrid, Palau de la Música Catalana, Auditorio Barcelona, Auditorio de Palma de Mallorca, Palau de la Música Valenciana, Auditorio de Zaragoza, Auditorio Pau Casals, Auditorio Príncipe Felipe Oviedo, Auditorio Conde Duque, Teatro Jovellanos de Gijón, Gran Teatro Córdoba o el Kursaal San Sebastián”.

Ha realizado giras en Francia, Alemania, Inglaterra, China, Estados Unidos de América, Finlandia, Suecia, Marruecos, Lituania, Estonia, Japón, Sudamérica, Israel y Canadá.

A la edad de 20 años, se convirtió en el principal solista de violonchelo de la Orquesta de Radio Televisión Española RTVE y, de 2001 a 2005, fue el principal solista de violonchelo de la Orquesta Sinfónica de Barcelona, OBC. Ha grabado para Warner Classics, Claves, Naxos y ASV. Desde el año 2000 conforma el dúo Cassadó con la pianista Marta Moll de Alba.

Explica que “su pedagogía se está llevando a cabo en la Escuela Superior de Música de Cataluña (Esmuc) y en la Escuela Superior de Música del País Vasco Musikene, además de ser invitado con carácter regular a impartir clases magistrales en diferentes instituciones y universidades”.

Damián se graduó de la Guildhall School of Music and Drama en Londres, Indiana University School of Music en USA y Musikhochschule Stuttgart bajo la dirección de Janos Starker, Natalia Gutman, Maria de Macedo y Aldo Parisot con el apoyo de Juventudes Musicales de Madrid, Fundación Ritz, Fundación Pau Casals, Universidad de Indiana, Centro de Artes Banff de Canadá y Universidad de Yale.