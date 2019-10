El CD Mensajero suma 900 partidos en el Grupo Canario de Tercera División

El Club Deportivo Mensajero acumula 900 encuentros en el Grupo Canario de la Tercera División, después de 24 temporadas en la categoría, que le han dejado dos descensos a Categoría Preferente (1981-82 y 2005-06), otros dos títulos de liga (1984-85 y 2014-15), y dos ascensos a la Segunda División B (1991-92 y 2014-15).

El conjunto rojinegro llegó al grupo canario de la Tercera División en la temporada 1981-82, tras quedar segundo en la liga provincial, y jugarse la promoción por el ascenso frente al grancanario Estrella Club de Fútbol. Los palmeros vencían a domicilio en la última jornada de categoría preferente, al Club Deportivo Victoria (2-3), superando a la Unión Deportiva Ibarra, tercero en discordia.

El sorteo entre los dos segundos de cada provincia deparaba el primer enfrentamiento en el Silvestre Carrillo, el domingo 21 de junio de 1981, con victoria holgada de los rojinegros (3-0), a las órdenes de Francisco Duque, y en el encuentro de vuelta una semana después, en Sardina del Sur, "los rojinegros" volvían a ganar (1-2), y se metían, por primera vez, en categoría nacional.

Finalmente, en fechas posteriores, y tras la retirada del Racing Club de Las Palmas, el conjunto de Santa Lucía también ascendía a Tercera División.

El Mensajero debuta en casa, el domingo 6 de septiembre de 1981, y el Silvestre Carrillo conocía la nueva categoría con victoria, y lo hacía ante el histórico Toscal, al que vencía por tres tantos a cero, formando Francisco Duque a sus hombres de la siguiente manera: Marante; Luis, Guillermo, Quique, Falo; Chiquí, Mandinga (Luis II, 89), Vicente; José (José Eduardo 79'), Quico y Bambiche.

Ese debut en la élite del fútbol regional de Canarias, no fue amena para sus aficionados, pues el club del Barranco de Los Dolores descendía: tres entrenadores (Francisco Duque, Manolo Acosta y Paquillo), no fueron capaces de pararlo. Aunque no duró mucho en la liga provincial, pues de nuevo un subcampeonato y otra promoción, le llevan a la categoría nacional. Ésta vez el rival grancanario por la plaza de subcampeones era el Arucas, al que vence en los dos partidos (1-2 y 4-0).

Su encuentro 100 llega en la jornada veinticuatro de la campaña 1984-85, el equipo jugaba en el municipal de El Cardón, Las Torres, en Las Palmas de Gran Canaria, y empataba a cero en una temporada que sería campeón, y bajos las órdenes de Rosendo Hernández formaba así: Álvaro; Ferocha, Falo, Fisco, Juanito, Molo, Jose, Sigfrido; Paquito, Ramos y Ayala.

Para el 200 hay que ir a la jornada octava del curso 1987-88, con un sexto puesto. De nuevo actuaba como visitante, en El Molino, de Icod de Los Vinos, venciendo con un solitario tanto de Toni Ayala, y formando, con Manolo Acosta, sustituido en el mes de enero por Gregorio Ortega, de la siguiente manera: López, Ferocha, Roberto, Falo, Servando, Molo, Suso, Casca, Juan Carlos II, Juan Carlos I y Ayala. A los 85 m. Ayala dejó su puesto a Tena.

Los 300 encuentros fueron en la vigésimo sexta jornada de la liga 1989-90, con un duodécimo puesto, esta vez en el Silvestre Carrillo, donde se vencía con un solitario tanto del grancanario Félix Oramas al Club Deportivo I'Gara de Cabo Blanco.

Laureano Ramos Nené era el responsable técnico, que eligió para ese día a los siguientes: López, Jorge Lorenzo, Falo, Delfín, Palomares, José Sanjuán, David, José Lorenzo, Paquito, Ramón y Félix Oramas. Tras el descanso entra Guari, y en el 78, Agustín.

El 400 ya tiene cambio de siglo, temporada 2002-03, y un descenso de la categoría de bronce, tras diez presencias continuas en ella. La jornada que se cumple la cifra es la once. Falo Martín hasta octubre y luego Juan Fidaldo, dejan al equipo en el puesto undécimo y ese partido jugaban: Gomero; Jorge Lorenzo, Coco, Albert, Richard; Ceire, Suso (Espinete, 79'), José Lorenzo (Hugo, 72'), Eduardo; Miguel y Ayoze (Andrés, 60'). Se jugaba en el barranco de Giniguada y el rival, que vencía (2-1) era el Club Deportivo La Angostura.

Los 500 llegan en la temporada 2004-05. Juan Fidalgo sumaba su tercera campaña seguida en tercera con el conjunto rojinegro, y la jornada de la celebración del medio millar de encuentros era la treinta y cuatro, con el equipo jugando en Breña Alta y empatando (3-3) con el Atlético Arona, formando así: Manuel; Ruymán, Alex Padrón, Ariz Santos, Tito, Moyano, Suso, Joymar, Alex García (Alex López, 62'), Robert y Sindo.

Los 600 fueron en el partido veinte del ciclo 2009-10, atrás quedaba otro descenso a la liga provincial (2005-06), y dos años de sufrimiento para el club y la afición. Esa campaña el entrenador era Javier Vales, y jugaban en Lanzarote frente al Orientación Marítima, donde empataban (1-1), jugando los siguientes: Muni; Fede, Cabrera, Rayco, Suso; Derek, Tata (Evert, 6'), Simón (Yeray, 46'), Rayco González (Manu, 58'); Borja y Joel.

700 encuentros se cumplen en la jornada duodécima de la campaña 2012-13, con un quinto puesto a final de temporada. Fabián Rivero llevaba la dirección técnica del primer equipo, venciendo a la Unión Deportiva Ibarra en casa con tanto de penalti de Yeray Pérez "el arrugado", completando la ficha de ese día: Luis; Fede, Juanda, Derek, Dani Jiménez; Alfredo (Sergio, 72'), Vianney (Jorge, 90'), Silvano, Joel; Yeray (Víctor, 93') y Borja.

800 caen en otra temporada histórica (2014-15), con un campeonato y el segundo ascenso a la división de bronce, tras la célebre eliminatoria ante el Pontevedra, al que se dejaba fuera, en la tanta de penaltis, dentro de la eliminatoria de campeones de grupo.

Miguel Cid lograba la hazaña que formaba en la jornada a su equipo de la siguiente manera: Kilian, Fede, Juanda, Dani Hernández, Jaime, Silvano, Vianney, Rayco, Víctor (Iván, min. 79), Yeray y Dani López. Se empataba a cero en el noroeste de Maxorata ante El Cotillo.

Y los 900 llegan en la jornada novena de la actual campaña (2019-20), el equipo, dirigido por Ángel Sánchez, visita el anexo al Estadio de Gran Canaria, para medirse, casualmente, al conjunto que entrenaba su nuevo técnico la temporada anterior, la Unión Deportiva Las Palmas C.

En todo este tiempo, ha sumado, cuatrocientas trece victorias, doscientos veintiún empates y doscientos sesenta y cinco derrotas, en las que anota mil trescientos sesenta y nueve goles, por los novecientos cincuenta y cuatro encajados.