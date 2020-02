CC señala que Los Llanos es uno de los municipios más preocupados por la sequía al tener 850 hectáreas de regadío

Coalición Canaria (CC), en una nota se prensa, señala que la alcaldesa de Los Llanos de Aridane, Noelia García “rehúsa organizar una charla de Carlo Soler en el municipio sobre el Túnel del Trasvase”. Soler, ingeniero de Caminos, Canales Puertos, fue redactor del primer Plan Hidrológico de La Palma.

Asegura que “numerosos agricultores y vecinos de Los Llanos de Aridane le han trasladado a concejales de Coalición Canaria el interés en que desde el Ayuntamiento se invite a Carlos Soler a que imparta una charla en la que se dé a conocer a la población de Los Llanos de Aridane, igual que hicieron los ayuntamientos de El Paso y Tijarafe, la propuesta de este ingeniero sobre las posibilidades que ofrece el Túnel de Trasvase como una de las soluciones para atenuar la grave sequía que padece la Isla y que sufre de especial manera la mitad occidental de La Palma”.

Añade que “en el transcurso del pleno” del Ayuntamiento, “el representante de Coalición Canaria, le trasladó dicha petición a la alcaldesa de un municipio en el que solamente al cultivo del plátano y del aguacate se dedican en torno a 850 hectáreas de regadío, por tanto uno en los municipios en los que se vive con mayor preocupación los efectos de la larga sequía que se viene padeciendo y en los que mayor nivel de incertidumbre existe si sigue sin llover hasta el verano”. Apunta que “la respuesta de Noelia García no convenció ni a los concejales de Coalición Canaria y mucho menos convence a la población. La señora alcaldesa, desaprovecha la oportunidad que se le brinda para aportar claridad informativa a la población de Los Llanos de Aridane y en cambio propone esperar a la decisión que tome el Consejo insular de Aguas, que para ello ha decidido celebrar una asamblea en Los Sauces”.

Los representantes de Coalición Canaria consideran que “una cosa es la Asamblea del Consejo, conformada sólo por varias decenas de representantes, y otra cosa son los miles de personas que carecen y padecen la falta de información sobre este tema. Hemos de decir que en la calle, el tema de la sequía supera ampliamente los debates de las instituciones y en ocasiones dando lugar a todo tipo de especulaciones y sospechas debidas fundamentalmente a la falta de información”.

Señala que “si a ello se le suma la decisión de la Presidencia del Consejo Insular de alejar la celebración de la asamblea del Valle de Aridane y realizarla en Los Sauces, la inquietud entre los agricultores del Valle, por el aparente ocultismo de información sobre el túnel de trasvase, ha alcanzado el máximo”.

Agrega que “organizar una ronda de dos reuniones informativas presentando las actuaciones que propone de Carlos Soler en puntos como Argual y Todoque y si se quiere más tarde hacer otras dos con los técnicos que considere el Consejo Insular de Aguas, lo único que provocaría sería aclarar conceptos, eliminar desconfianza”.

Los agricultores, subraya, “aún con unos precios muy bajos del plátano, se resignan y aceptan a regañadientes al incremento del precio del agua y de los costes que conlleva corregir la alta conductividad de las aguas con las que se está regando, los agricultores quieren simplemente que haya agua pues hemos estado en febrero con temperaturas de treinta grados y no pueden seguir quitando agua a los cultivos. También sienten impotencia cuando ven que la sequía para algunos se convierte en una oportunidad para especular, por eso es importante, aparte de la activación de pozos y de reducir pérdidas, saber con total transparencia lo que hay en el Túnel de Trasvase para abordar un problema que no puede esperar, ya que lo tenemos encima y las únicas soluciones que por el momento se aportan requieren de meses de papeleo y trámites y no ofrecen suficientes garantías”.

Por último, concluye, “no estaría de más que el presidente del Consejo Insular de Aguas, que para más inri es concejal del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, diese a conocer personalmente a los agricultores del municipio en un encuentro abierto, como los que hacía hace unos meses cuando solo era concejal, la decisión que finalmente adopte el Consejo en esa materia. Entendemos que el desempeño de la función de alto cargo de la Administración, no está reñido con dar la cara ante la población ante el principal problema que ha tenido el Valle en los últimos años”.