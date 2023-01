IUC recupera su concejal en Los Llanos “tras casi tres meses de espera” por “el retraso en la tramitación del acta”

Desde el Pleno ordinario celebrado el pasado 26 de enero, Izquierda Unida Canaria (IUC) vuelve a contar con representación en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, tras la toma de posesión de Mariela Rodríguez como concejala en sustitución de Felipe Ramos, informa el partido en nota de prensa.

“Esta sustitución se ha dilatado por casi tres meses, privando a los vecinos y vecinas que optaron por esta formación en las pasadas elecciones de contar con representación institucional, no pudieron participar en plenos tan importantes como el de la aprobación de presupuestos”, asegura. Para Mariela Rodríguez, “esto es sólo una muestra más de la actitud de la alcaldesa hacia la oposición, ya que, en ningún momento como presidenta de los órganos colegiados, consultó por la causa de esta dilación. Se ve que como siempre falta un concejal de su formación política, que faltara otro más le resulta normal”.

“Para el pleno se preparó una moción en la que se instaba al Gobierno de Canarias a estudiar la viabilidad y, en su caso, solicitar un préstamo al Banco Europeo de Inversiones para acometer labores de reconstrucción de infraestructuras en las zonas afectadas por la erupción del volcán Tajogaite. Este tipo de préstamo se usó por parte de Murcia para la reconstrucción de Lorca, tras el terremoto de 2011, y se consideró como un mecanismo razonable para contar con financiación no vinculada al presupuesto, sino como una partida que se comprometería exclusivamente con la isla de La Palma”, explica.

“Antes de comenzar el pleno, se le comunica a nuestra concejala que es ‘costumbre’, no añadir mociones de urgencia o puntos que no sean verdaderamente urgentes, por lo que, aunque se insistiera en su defensa, ésta no pasaría a debatirse por el bloqueo del Partido Popular y una ‘costumbre’, que en este caso concreto no compartimos”, subraya.

“Tenían el texto con antelación suficiente, sabían que la iba a defender verbalmente y esta es la postura del Partido Popular, que un partido político tras dos plenos ordinarios y varios extraordinarios en lo que no he podido participar, pensé que tendrían otra consideración de lo que es supone ser cargo público en una administración”, señala Rodríguez.

“La moción se presentará en el siguiente pleno, y de todas formas esta propuesta está ya en manos de algunos diputados del Parlamento. Nuestro compromiso con Los Llanos de Aridane es firme y continuaremos con nuestra labor como hemos hecho durante estos años”, concluye.