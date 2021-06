El PSOE pide a NC que “se sume a la lucha real y efectiva por la igualdad” en Santa Cruz de La Palma

El PSOE de Santa Cruz de La Palma lamenta en un comunicado que “la concejala de Nueva Canarias en el Ayuntamiento trate de cuestionar la lucha y defensa por la igualdad por la que ha trabajado y continúa luchando esta formación política a lo largo de toda la etapa democrática por el hecho de no respaldar una moción que presentó al pleno para instar al Parlamento de Canarias la creación de una ley de alternancia de género en la Diputación del Común”.

Desde la agrupación del PSOE de Santa Cruz de La Palma señalan que “la propuesta fue rechazada desde el grupo Socialista por su inconsistencia y falta de coherencia, que dejaba al descubierto que la única intención de la edil nacionalista era buscar un mero titular y obtener una notoriedad efímera”.

Subrayan que “los socialistas tenemos en el eje de nuestras políticas la promoción de la igualdad real y efectiva en todos los ámbitos de la vida, que han producido transformaciones en nuestra sociedad a través de hitos legislativos que han contribuido al desarrollo de una sociedad más igualitaria y justa”. “Política que han producido avances históricos en nuestro país y que han sido todo un referente de progreso social en Europa”, añaden.

Los socialistas de Santa Cruz de La Palma sostienen que “la realidad es que la propuesta de Nueva Canarias en el Ayuntamiento de la capital palmera no perseguía una equiparación real y continua entre la mujer y el hombre en este organismo, sino realizar un brindis al sol que no tenía más recorrido que su propia ocurrencia. No entendemos, por ejemplo, la razón por la que limita esta propuesta exclusivamente a la Diputación del Común y no lo lleva a otros órdenes de las administraciones públicas o entidades civiles: desde la candidatura al Gobierno de España o de Canarias hasta las asociaciones de vecinos”.

Los socialistas invitan a la concejala de Nueva Canarias a que “se una al trabajo real y efectivo por la igualdad, con iniciativas serias, coherentes y responsables, que persigan el respaldo a la mujer y la lucha por la igualdad, al tiempo que reclaman a la edil respeto institucional en la participación del Grupo Socialista en los plenos”.