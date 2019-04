El Cabildo aprueba el encargo a Tragsa del proyecto de finalización del Parque Cultural Islas Canarias

El Consejo de Gobierno del Cabildo Insular de La Palma ha dado luz verde al encargo para que la empresa pública Tragsa se haga cargo del proyecto que permita la finalización de las obras de construcción del Parque Cultural y Centro de Convenciones Islas Canarias, en Los Llanos de Aridane. Tragsa se hará cargo de adaptar a la normativa vigente y actualizar el proyecto, se informa en nota de prensa.

El presidente del Cabildo, Anselmo Pestana, explica que los retrasos acumulados en la reactivación de estas obras se derivan del proceso de negociaciones que han venido manteniendo la institución insular y el Consistorio, así como los trámites de fiscalización del encargo en el propio Cabildo. “Tuvimos que esperar varios meses para que el Ayuntamiento de Los Llanos nos entregara el proyecto original, el cual presentaba problemas como que no se ajustaba a lo que ya estaba ejecutado, no cumplía con la normativa actual y, por su formato, no permitía una actualización de precios”, asegura.

A propuesta del ayuntamiento llanense, el Cabildo, a través de la Consejería de Turismo, y el Consistorio acordaron que, tal y como ha ratificado hoy el Consejo de Gobierno, fuese la empresa pública Tragsa la que se encargara de actualizar el documento, adaptarlo a lo ya ejecutado y actualizar los precios.

“Tal y como hemos comunicado a la alcaldesa de Los Llanos de Aridane, con el encargo que aprobamos hoy, el camino queda despejado para que Tragsa se encargue del ‘nuevo’ proyecto, de forma que, en cuanto dispongamos del mismo, podamos reactivar las obras y concluir el que será un centro cultural de referencia para el Valle de Aridane y para toda la isla”, apunta el presidente.

El parque cultural Islas Canarias cuenta con financiación del Gobierno de Canarias y del Cabildo de La Palma a través del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), así como de la Consejería de Turismo del ejecutivo regional. El edificio, que dispondrá de una sala principal y dos salas polivalentes, tendrá un aforo para su uso como teatro lírico y como teatro auditorio y polivalente. El inmueble también dispondrá de otros espacios destinados a otras manifestaciones artísticas como exposiciones.