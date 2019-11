La diseñadora Gabriela Rose ‘Paniculata’, del sello Isla Bonita Moda, dona uno de sus vestidos al Bazar Benéfico de la OTAN

La diseñadora Gabriela Rose, ‘Paniculata’, perteneciente al sello Isla Bonita Moda, donó recientemente su vestido Broadway, de la colección Beautiul Life, al reconocido Bazar Benéfico de la OTAN en Bruselas, que este año celebra su 52 edición, se informa en nota de prensa.

Los fondos recaudados en este Bazar se destinan a la subvención de diversos proyectos presentados por asociaciones benéficas internacionales, que son seleccionados cada año para llegar a cualquier parte del mundo y dirigiéndose siempre a las personas más desfavorecidas, y en especial a la infancia.

“Hace unos meses me hablaron de este proyecto y me dieron la oportunidad de donar uno de mis vestidos. En este Bazar se ha recaudado mucho dinero y he estado encantada de poder aportar mi granito de arena con uno de mis vestidos, hecho con toda mi pasión e ilusión”, asegura Paniculata.

La diseñadora de Isla Bonita Moda también está de enhorabuena por su próxima participación en la exposición de la Colección Andante a partir del próximo 29 de noviembre en el Museo da Moda de Allariz, en Galicia. En este caso Paniculata se ha visto embarcada en el proyecto Moda e Música a pie de Arte, en el que se crean pequeñas esculturas a partir de hormas de zapatos por parte de artistas multidisciplinar como Roberto Verino, Gonzalo Vazquez, Teresa Quinta Atelier, Rose Vidal Art o Belén Mosquera, entre otros.

“De repente, personas que no te imaginarías nunca, se acercan a ti y valoran tus creaciones y diseño. Esto me pasó con Ramón Álvarez, fundador de la Colección Andante. Apareció hace meses con una horma para mí y me dijo que le pusiera mi magia Paniculata en ella. Eso hice, con todo el cariño del mundo. Todo esto sin saber que meses después mi horma junto a mi vestido Soho formaría parte de esta exposición tan importante en un Museo de Moda como el de Allariz en Galicia”, explica.