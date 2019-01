Rescatan del olvido a los ocho palmeros asesinados en el terrorífico campo de exterminio nazi de Mauthausen

La Palma rinde homenaje a los ocho palmeros naturales de la Isla que fueron asesinados en el campo de concentración nazi de Mauthausen-Gusen y al resto de canarios que perdieron la vida en esta fábrica del terror del holocausto nazi en Austria. El Cabildo ha aprobado este lunes una declaración institucional de reconocimiento público a todos los naturales del Archipiélago que fueron deportados durante la Segunda Guerra Mundial y perecieron víctimas de la barbarie.

La declaración institucional pretende hacer un reconocimiento público a los 29 canarios asesinados en Mauthausen-Gusen. Todos los grupos con representación en el Cabildo han reconocido a todas estas víctimas de la barbarie nazi como canarios universales mediante el desarrollo de cuantos actos y homenajes públicos se consideren adecuados “para rescatar el del olvido a estos ciudadanos canarios, su recuerdo, su honra y su dignidad, tanto en los ámbitos municipales, como insulares y regionales”.

El presidente del Cabildo, Anselmo Pestana, ha agradecido la aportación de documentación histórica realizada por José Melquíades López, profesor de Geografía e Historia y de Griego del IES Luis Cobiella Cuevas (Santa Cruz de La Palma) para abordar esta declaración.

El historiador palmero José López, en un artículo publicado en La Palma Ahora en mayo de 2015, bajo el título In memoriam de los palmeros muertos en Mauthausen-Gusen, recordaba que “de los aproximadamente 6.000 Rotspanien Kämpfert asesinados en Mauthausen-Gusen, y según los datos que se conocen hasta el momento, unos 29 eran de Canarias, de ellos 8 de la Isla de La Palma, todos apresados en Francia, donde se encontraban refugiados, unos tras haber traspasado las fronteras pirenaicas y otros que, siendo reclusos en Fyyfes ( Faife en canario), habían sido canjeados”.

José López publicó el citado artículo con motivo del 70 aniversario de “la liberación por tropas de Patton de los internos sobrevivientes del terrorífico campo de concentración nazi de Mauthausen- Gusen (Austria), en el que murieron alrededor de 7.000 españoles republicanos ( Roten Spanier, españoles rojos), de ellos y según los datos obtenidos hasta la fecha, 29 canarios, de los cuales 8 eran palmeros. A todos ellos, y el particular a nuestros paisanos y a sus familias, va dedicado este recuerdo”.

Los palmeros asesinados en Mauthausen, según la relación del historiador José López, fueron los siguientes:

- Duque Pérez, Aniceto: secretario de la Agrupación Socialista de Santa Cruz de La Palma, gaseado el 14 de mayo de 1942, a los 44 años.

-Henríquez Pérez, Domingo: de Santa Cruz de La Palma. Estudiante de Medicina en Madrid en 1936, sirvió como auxiliar médico en la División del Campesino; terminada la guerra pasó a Francia, capturado por los nazis fue recluido en Mauthausen-Gusen, donde ayudó en la enfermería a sus compañeros de infortunio; gaseado el 7 de noviembre de 1941 al negarse a poner inyecciones de bencina a los presos enfermos. Tenía 30 años.

- Lorenzo Rodríguez, Fulgencio: de Las Tricias, Garafía; movilizado por los nacionales, se pasó a la zona republicana y posteriormente pasó a Francia, donde fue capturado. Asesinado el 16 de agosto de 1941 a los 21 años.

-Mata Rodríguez, Orencio: de Las Tricias, Garafía, asesinado por inyección de bencina el 27 de julio de 1941 a los 27 años.

-Medina Reyes, Martín: de Garafía, retornado de Cuba, pertenecía al PCE; canjeado en Fyffes, formó parte de la resistencia francesa. Se suicidó lanzándose contra las alambradas del campo en fecha desconocida.

-Reyes Pérez, Fidel: de Puntallana y residente en Santa Cruz de La Palma; fue canjeado y pasó a zona republicana y luego a Francia. Asesinado el 2 de diciembre de 1941 a los 35 años.

-Rodríguez Rodríguez, José: de Tijarafe, fue presidente del Sindicato de Torcedores Tabaqueros de Santa Cruz de La Palma. Canjeado e ingresado posteriormente en Mauthausen-Gusen, asesinado el 24 de febrero 1942.

-Rodríguez Sánchez, Felipe: de Santa Cruz de La Palma, asesinado el 16 de noviembre de 1941.

La declaración institucional aprobada este lunes por el Cabildo reconoce como “canarios universales” a “todas estas víctimas de la barbarie nazi y del mayor y más terrorífico ataque a la dignidad humana que han visto los tiempos, mediante el desarrollo cuantos actos y homenajes públicos se consideren adecuados para rescatar del olvido a estos ciudadanos canarios, su recuerdo, su honra y su dignidad, tanto en los ámbitos municipales como insulares y regionales”.

El acuerdo será trasladado al Gobierno de Canarias y los ayuntamientos de La Palma.

Declaración institucional

Mauthausen es una pequeña ciudad de unos cinco mil habitantes, situada a orillas del Danubio, a unos 20 Km. al este de Linz, capital de la Alta Austria. Hitler ocupó Austria a petición de las autoridades nazis del país, el 13 de marzo de 1938, formando parte del III Reich. Desde el inicio de la II Guerra Mundial, los nazis alemanes y austriacos establecieron en esta zona de Mauthausen el campo de concentración central del que dependían unos 45 sub-campos dedicados a distintas actividades, todas perversas. Así nació, en 1940, el tristemente célebre Mauthausen-Gusen o Gusen I, en Langestein, a cuatro kilómetros del campo central, dedicado a la extracción de granito y cristal de roca y la construcción de fuselajes para los aviones Messerschmitt , material de guerra diverso y fabricación de gasolina sintética, en profundos y resistentes túneles subterráneos, con el trabajo de los prisioneros esclavos procedentes de toda Europa en condiciones terribles. Los primeros en llegar a Gusen I fueron los prisioneros polacos, a continuación los españoles, luego los prisioneros rusos y un buen número de judíos de toda Europa, además de “población sub-humana” (en terminología nazi), como homosexuales y gitanos. Gusen I era, además de campo para la producción bélica, campo de exterminio, con cámaras de gas y crematorios anejos. Las barbaridades cometidas con los internos no tienen adjetivos capaces de calificarlas, y la lista es interminable: extenuación por el trabajo, hambre absoluta, torturas y palizas mortales, muerte por congelación y finalmente, las cámaras de gas. En Gusen I se practicaron experimentos médicos de toda clase con los internos, dirigidas por los doctores SS Helmut Vetter y Herbert F.Heim, especialista en la preparación de cabezas humanas como pisapapeles; destacó el doctor Eduar Krebsbach, 2 el Doctor Inyección, por su especialidad en matar a seres humanos con inyecciones de bencina directas al corazón .En febrero de 1945 asesinaron a 420 niños judíos de entre 3 y 7 años mediante este método. De los aproximadamente 6.000 españoles asesinados en Mauthausen – Gusensegún los datos conocidos hasta la fecha, de los 29 canarios registrados, 9 eran de Gran Canaria, 8 de La Palma, 8 de Tenerife, 2 de Lanzarote, 1 de la Gomera y 1 de una isla no referenciada. La mayoría fueron apresados en la Francia ocupada por la Alemania nazi donde se habían refugiado después de la derrota de la IIª República, y algunos pocos que, siendo reclusos en el campo de concentración canario de Fayfes, habían sido canjeados y enviados a Francia. Consultado el gobierno fascista español por las autoridades nazis sobre el destino de estos españoles, la respuesta de Franco fue que no eran reconocidos como ciudadanos españoles y que hicieran con ellos los que les apeteciera. Tampoco el gobierno colaboracionista francés de Pétain quiso saber nada, optándose por enviarlos a los campos de concentración alemanes como apátridas y trabajadores esclavos.