Roger Davies: “Sería maravilloso tener el TMT en La Palma, en El Roque, y por supuesto habría potencial para la participación europea”

Fue uno de los Siete Samurais que en 1986 anunció el desplazamiento de la Vía Láctea, junto con otras galaxias, cúmulos y supercúmulos, hacia una descomunal concentración de materia llamada Gran Atractor. Hoy, el profesor Roger Davies, preside la European Astronomical Society (EAS), cuyo Consejo Directivo se reunió recientemente en el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). Este astrofísico, catedrático de la Universidad de Oxford, trabajó durante muchos años con los telescopios William Herschel e Isaac Newton, en el Observatorio del Roque de lLos Muchachos. De ahí que defienda, sin ninguna duda, la necesidad de un supertelescopio en el Hemisferio Norte y la idoneidad de La Palma para albergar el Telescopio de Treinta Metros (TMT), si finalmente no pudiera instalarse en Mauna Kea. Considera que habría un “potencial para la participación europea” que no se tendría en Hawái, y no ve inconveniente alguno en poder abordar toda la ciencia prevista con este telescopio, incluso en las longitudes de onda más largas, si funcionara por colas, como lo hace el Gran Telescopio Canarias.

-Usted se encuentra en el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) con motivo de la reunión del Consejo Directivo de la European Astronomical Society (EAS). ¿Por qué han elegido el IAC para esta reunión?

-El IAC es un laboratorio importante para la Astronomía europea y al EAS le gusta moverse por Europa para que todas las filiales europeas se sientan parte de nuestra actividad. Por supuesto, es muy importante venir al IAC para aprender sobre lo que se está haciendo aquí y para que puedan aprender más sobre nosotros.

-¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta la Astronomía europea?

-Tenemos varios desafíos y creo que, quizás, el principal es mantener nuestra competitividad internacional. En realidad, somos realmente muy competitivos en este momento con Norteamérica, tal vez estemos por delante de Norteamérica en muchos aspectos en Astronomía y Astrofísica. Pero, por supuesto, cuando uno está a la cabeza, todos quieren reemplazarlo, por lo que debemos tener mucho cuidado eligiendo nuestras prioridades. Como todos, tenemos un presupuesto limitado y queremos emplearlo para hacer contribuciones únicas y de vanguardia. Creo que todo nuestro sistema de revisión por pares en Astronomía espacial y terrestre es muy importante para elegir los proyectos correctos para su puesta en marcha. Tenemos un maravilloso abanico de posibilidades frente a nosotros. Así que –creo- es muy difícil que nos equivoquemos, pero debemos tomar las decisiones correctas y ese es un difícil desafío.

-¿Ha sido este uno de los temas clave de la discusión de la reunión en Tenerife?

No exactamente, porque esta es una reunión que agrupa a todas las sociedades afiliadas a la EAS. El objetivo es escuchar de ellas lo que se está haciendo en sus propios países e informarles de lo que está haciendo nuestra sociedad. Aunque la EAS está llevando a cabo muchos programas importantes, no tenemos un papel específico en las decisiones de financiación de las principales agencias europeas. Nuestra responsabilidad es promover la disciplina y no un programa en particular.

-¿Estuvo trabajando durante muchos años con el Telescopio WiIliam Herschel (WHT) en el Observatorio del Roque de Los Muchachos? ¿Cómo fue esa experiencia?

-Fue un momento muy emocionante. Durante los años noventa y dos mil, hice varias trabajos en el Telescopio William Herschel, y también en los telescopios Isaac Newton y Jacobus Kapteyn. Una tarea excitante fue llevar al WHT un nuevo instrumento, SAURON, que nadie más tenía, para una nueva técnica de espectroscopía de campo integral. Esto permitió llevar a cabo un par de cartografiados bastante grandes que definitivamente no hubiera sido posible realizar en otro lugar. No hay nada más emocionante para un astrónomo observacional que estar en un telescopio con un instrumento que puede hacer cosas que ninguna otra instalación puede hacer, y ser la primera persona en ver los datos que aporta. El WHT fue un telescopio perfecto para realizar este trabajo y, de hecho, el Observatorio del Roque de Los Muchachos es un sitio excelente, por lo que pudimos obtener datos sin precedentes.

-¿Podría comentar algunos resultados que fueran únicos?

-Creo que todo el mundo estaría de acuerdo en que SAURON fue un instrumento innovador; pudimos caracterizar la dinámica y las poblaciones de galaxias de tipo temprano de una manera que no se había hecho antes. Y esto nos permitió pensar en cuestiones como los agujeros negros en el centro de estas galaxias, la materia oscura en las galaxias, la antigüedad de las estrellas en las galaxias, de qué están hechas estas galaxias… Además, pudimos estudiar estos temas de una forma que nunca antes se había hecho porque pudimos explorar esencialmente toda la galaxia en lugar de solo una pequeña región.

_Según su experiencia con el WHT en el Observatorio del Roque de Los Muchachos, ¿podemos afirmar que el cielo de La Palma es, de hecho, uno de los mejores del mundo?

-Sin duda, por supuesto. Es un excelente sitio.

-Usted participó en la construcción de los telescopios Gemini de 8m en Hawái y Chile. Pensando en el futuro ahora, ¿hasta qué punto la Astronomía europea se beneficiaría de la instalación del TMT en el Observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma?

-Lo primero que hay que decir sobre estos telescopios gigantes de próxima generación –TMT de 30 metros y 38 m de ESO en Chile– es que realmente debemos tener uno de estos telescopios en el Hemisferio Norte. Es absolutamente lógico. Creo que está bastante claro que el telescopio del Observatorio Europeo Austral en Armazones está por delante y su construcción, está en marcha.

La situación en el Hemisferio Norte está mucho menos decidida, y los problemas que ha tenido el TMT en Hawái están empezando a ser bastante preocupantes. Por lo tanto, mi primer comentario sería que debemos tener una instalación de este tipo en el Norte, porque, por supuesto, hay un cielo único y, en el caso de no poder hacerlo en Hawái, que ahora es muy dudoso, sería maravilloso tenerlo en La Palma, en El Roque, y por supuesto habría potencial para la participación europea aquí de una manera que no es posible en Hawái.

-¿Cree que la observación en cola con el TMT en el Observatorio del Roque de los Muchachos permitiría abordar por completo el caso científico previsto?

-Esa es una pregunta difícil. El caso científico principal de los telescopios de la clase de 30 metros está en la región de 1 a 5 micras. No hay duda de que, en las longitudes de onda más cortas, el Observatorio del Roque de los Muchachos es un sitio muy competitivo. Y, si se usa la fórmula de observación por colas de forma que se puedan elegir las mejores condiciones para las longitudes de onda más largas, el telescopio en La Palma podría perfectamente abordar ese caso científico. No veo eso como un problema fundamental.

-Usted fue uno de los Siete Samurais que anunció en 1986 que la Vía Láctea, con otras galaxias, cúmulos y supercúmulos, se desplazaban en el Universo hacia una descomunal concentración de materia. ¿Cómo influyó ese anuncio en su carrera y qué sabemos hoy de ese Gran Atractor que nos atrae gravitacionalmente hacia las constelaciones de Hidra y Centauro y, en general, de la evolución de las galaxias?

-Este fue uno de esos momentos donde hay un resultado que nadie espera. Reflexionando hacia atrás, tal vez deberíamos haberlo esperado, pero fue una sorpresa encontrar que el volumen local de nuestro universo se movía con una velocidad tan grande en la dirección de las regiones de Hidra y Centauro en el cielo.

En primer lugar, fue enormemente beneficioso, por ejemplo, tener este nombre, los ; realmente capturó la imaginación de la gente y llamó la atención sobre el resultado. Por supuesto, la razón del nombre es que obtuvimos un resultado que cambió por completo la visión que entonces tenía la Cosmología. La velocidad era tan alta sobre un volumen tan grande que en ese momento no se esperaba. Y este fue un resultado realmente bueno. Hay movimientos a gran escala de los que ahora sabemos mucho más, como todos los movimientos, los usamos para determinar la distribución de masa en el Universo. Fue una de las primeras veces que comenzamos a darnos cuenta de que hay grandes volúmenes del Universo donde hay una concentración de masa mayor al promedio. Ahora, esta es una idea comúnmente aceptada, pero no en aquel momento.

Supongo que también debió de tener un efecto en mi carrera. Entonces trabajaba en los Estados Unidos y fue un factor para volver a Europa con un puesto de investigación. El hecho mismo de que me hayan hecho esta pregunta indica que saben que todavía es un tema actual y que he sido muy afortunado en mi carrera. He tenido muchas oportunidades maravillosas y algunas de ellas se debieron a que este resultado elevó mi prestigio como científico.

