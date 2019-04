El Telescopio Galileo de El Roque detecta metano por primera vez en la atmósfera de un exoplaneta

Después de la detección de vapor de agua en la atmósfera del exoplaneta HD 189733 B (brogi y al, 2018) llega “un nuevo éxito” para el Telescopio Nazionale Galileo (TNG) ubicado en el complejo de astrofísica de El Roque de Los Muchachos. El instrumento Giano ha logrado “la primera detección de metano en la atmósfera de Júpiter caliente, llamado HD 102195 B. HD 102195 b, un planeta no transitando descubierto en enero de 2006 orbitando su estrella anfitriona con un período de unos 4.1 días y a una distancia ocho veces más pequeña que la de Mercurio-Sol”, explica Gloria Guilluy, primera autora del artículo en el que se recoge el descubrimiento.

“Cuando el planeta está a la distancia máxima de la Tierra, alrededor de la conjunción superior, podemos ver su disco almosty totalmente iluminado por HD 102195, de tal manera que podemos estudiar el espectro emitido por el diurno planetario, y al compararlo con teórico espectros podemos entender a los constituyentes moleculares”, detalla.

La figura muestra la señal total de correlación cruzada realizada entre los espectros de Giano y los modelos que contienen CH4 (panel izquierdo) y H2o (panel derecho). Las dos señales i. E., las pis-tas blancas que cruzan la figura, se han detectado con un nivel de alto significado.

“Esta investigación es un punto de inflexión para la caracterización atmosférica de los planetas no transitando. De hecho, hasta ahora, este tipo de estudios se han llevado a cabo principalmente mediante el uso de espectrógrafos montados en telescopios basados en tierra de 8 y 10 metros. Ahora hemos demostrado que también los telescopios más pequeños podrían tener éxito en la caracterización de la atmósfera de los planetas no transitando "concluye gloria." por último, ya que HD 102195 b es uno a tres magnitudes más débiles en la banda k respeto a los sistemas no transitando estudiados. Hasta ahora, este trabajo abre la posibilidad de caracterización atmosférica de una muestra más grande de exoplanetas ", subraya Gloria Guilluy.