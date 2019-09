UGT critica al alcalde de El Paso por mover una ambulancia que atendía una urgencia

La sección sindical de UGT, sindicato mayoritario en el sector de transporte sanitario en La Palma, ha emitido un comunicado en el que “denuncia públicamente la actuación del alcalde de El Paso, Sergio Rodríguez, en unos que hechos que se producían en la tarde del pasado viernes, 20 de septiembre, sobre las 17:15 horas, cuando una unidad de Soporte Vital Básico fue activada para un servicio urgente en la calle Tanausú, en el municipio de El Paso. Al llegar al lugar y no encontrar aparcamientos libres en la zona, y debido a la urgencia, la dotación estacionó en la vía y accedió al domicilio, encontrando al paciente en parada cardiorespiratoria, iniciando inmediatamente las maniobras de RCP”, explica UGT.

“Por este motivo, en la calle se formó un atasco y el señor alcalde, que pasaría por allí, decidió, por cuenta propia y sin informar a los trabajadores, retirar la ambulancia hasta el final de la calle, para aparcarla en una zona de carga y descarga”, asegura el sindicato.

“El conductor de la ambulancia, al dirigirse al recurso a por material, no la encontró y en un primer instante llegó a pensar que se la habían sustraído, cuando se percató de que la habían movido hacia el final de la calle, continuando con su trabajo”, añade.

“Una vez finalizado el servicio, y constatado por el equipo médico del centro de salud el fallecimiento del afectado, el conductor preguntó al señor alcalde el porqué de su actuación y este, más allá de disculparse, en tono amenazador, le pidió el nombre al conductor, y añadió: ‘Se te va a caer el pelo’’, afirma.

El alcalde de El Paso, Sergio Rodríguez, en un comunicado, “niega rotundamente las acusaciones vertidas por algún medio de comunicación y explica las circunstancias de los hechos producidos en la calle Tanausú, que en ningún momento afectaron a la actuación de los facultativos”. “El pasado viernes, a media tarde, un vecino me avisa de un colapso de tráfico en esta vía comercial del municipio y del peligro que se estaba originando, ya que algunos vehículos estaban invadiendo los jardines y zona peatonal para sortear la ambulancia. Al no disponer durante esta tarde del servicio de Policía Local, me traslado personalmente a la calle donde puedo corroborar que se trata de una emergencia y que efectivamente no había aparcamiento disponible”, detalla. “Pasados unos minutos, con intención de ayudar ante una situación que se estaba agravando, la lógica prioridad en la intervención del personal de la ambulancia ante la emergencia, y al quedar libre uno de los aparcamientos en la misma calle, traslado la ambulancia unos metros más adelante con el único fin de liberar la vía y evitar un posible accidente”, explica. “Cuando me disponía a marchar, regresa el personal de la ambulancia y son los mismos vecinos los que me avisan de su malestar por lo ocurrido. Por ello me acerco para explicarle el motivo de mi decisión, sin que en ningún momento se produjeran amenazas ni expresara ninguna de las palabras de las que se me acusa, circunstancia que pueden corroborar los testigos presentes”, afirma.

“Aprovecho este comunicado para expresar mi máximo respeto por la labor de todo el personal de emergencias, y en este caso particular, por el trabajo que desempeña el sector de las ambulancias”, concluye.

UGT, en la referida nota de prensa, “quiere reivindicar la profesionalidad de todo el personal del transporte sanitario en La Palma y denuncia que actos como este no se pueden volver a repetir”.

“Profesionales que día a día hacen una labor de servicio a la sociedad no pueden ser amenazados ni sometidos a mayor estrés, y menos por parte de los representantes que el pueblo elige para que gobiernen sus instituciones”, apunta. “Representantes que deben ser un ejemplo para la ciudadanía, no lo que sucedió el viernes”, añade.

Desde la sección sindical de UGT “recordamos que para conducir un vehículo de transporte sanitario hay que estar en posesión del título que lo acredita, por lo que el señor alcalde, al circular con una ambulancia, incumple la normativa vigente, dificulta la labor de los profesionales y envía un mensaje erróneo a la población. Cualquier ciudadano puede pensar que se puede hacer lo mismo”, apunta. “Desde esta sección sindical de UGT queremos reiterar que sucesos como este no deben volver a suceder”, concluye.