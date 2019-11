Las colillas fueron la causa de la mayoría de los 19 incendios que se registraron en La Palma de junio a octubre

La campaña contra incendios que puso en marcha el Cabildo Insular de La Palma el pasado 17 de junio, concluyó el 31 de octubre registrando un total de 19 conatos durante este período, para el que se contó con un operativo compuesto por un total de 376 personas pertenecientes a Medio Ambiente, Tragsa, Bomberos, Parques Nacionales, EIRIF Y BRIF, se informa en nota de prensa.

Así lo ha dado a conocer el consejero insular de Medio Ambiente, Borja Perdomo, quien ha hecho una valoración favorable sobre el número de incidencias registradas durante la campaña a pesar de las altas temperaturas y la sequía imperante en esta temporada.

No obstante, el consejero ha llamado la atención sobre la necesidad de que la ciudadanía no baje la guardia, no solo en el verano, sino a lo largo de todo el año, teniendo en cuenta que los cambios que se están experimentando en el clima no circunscriben el período de riesgo a la temporada estival. Asimismo, destacó la importancia de continuar profundizando en el mensaje de la campaña contra incendios forestales para mantener limpio el entorno de las viviendas.

Cabe destacar que el Cabildo puso el acento en la campaña contra incendios en la concienciación para mantener limpias las propiedades, conservando un espacio de seguridad de 15 metros despejado, en lo que se conoce como el interfaz urbano-forestal. “Despeja, no esperes” o “en incendios forestales, si está limpio no avanza”, fueron algunos de los mensajes centrales lanzados durante la campaña de concienciación ambiental por parte del Cabildo.

Entre los conatos que se registraron durante la campaña, el mayor porcentaje de estos incidentes estuvo motivado por una colilla (31,5%), la quema de basura fue la segunda causa (21,05%) y los motores y máquinas, en tercer lugar, con un 10,5%. El mayor número de incendios se produjo en la zona oeste de la isla, un total de 12, mientras que siete fueron en la zona este.

Borja Perdomo ha expresado su agradecimiento a todos y cada uno de los operarios implicados directamente en la campaña contra incendios forestales, así como a la totalidad de cuerpos de seguridad y emergencias que también colaboran en los casos en que se produce una incidencia, como Protección Civil, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las policías locales y el Cecopin. “Realizan un trabajo de enorme trascendencia para nuestro medio ambiente y la seguridad de las personas, y esperamos contar con la posibilidad de ir ampliando el número de efectivos, durante más tiempo, en los próximos años”, añade.

En esta línea valoró la colaboración entre las administraciones públicas para que La Palma cuente con un importante operativo para hacer frente al riesgo de incendios forestales. Un trabajo que, garantizó, continuarán realizando los operarios del área de Medio Ambiente para prevenir que se produzcan incendios que amenazan la naturaleza de la isla.