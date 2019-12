El diseñador Pedro Juan Glez presenta en exclusiva en Los Llanos su nueva colección

Pedro Juan Glez.

El diseñador Pedro Juan Glez presentará su colección en un desfile especial que pondrá el broche de Aridane Fashion 2019 el próximo 14 de diciembre, un evento promovido por el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane a través de Inmaculada Díaz, concejal de Promoción Económica, en apoyo del comercio de moda local y sus asociaciones ACZA y Zona Comercial, se informa en nota de prensa.

Tras la cancelación de su desfile en Serbia Fashion Week el pasado 9 de octubre debido a la retención por las aduanas en Zürich, donde retuvieron la colección durante 17 días impidiendo la realización del show, el diseñador junto al equipo de Aridane Fashion ha guardado la misma para presentarla en exclusiva en Los Llanos de Aridane, dando así un carácter más personal a la colección.

Diseño de Pedro Juan Glez.

La colección está inspirada “en el arte colonial y el feminismo dentro de la religión católica, y qué mejor lugar que sea su querida Isla de La Palma el escenario de un espectacular fashion film que será grabado para el desfile y promocionado en Serbia”. El espectáculo tendrá lugar el próximo sábado 14 de diciembre en la Plaza España de los Llanos de Aridane, junto a estas líneas en primicia tres fotografías de la campaña realizadas por el diseñador en Madrid con su equipo de profesionales de confianza, habituales en sus proyectos y compañeros de aventuras, señalan.

“La vida suele ser una caja de sorpresas, a veces alegre otras amarga, de ti depende con lo que te quedas… la experiencia en Serbia me ha dado una madurez profesional increíble, pese a lo que cualquiera pueda pensar, lo sucedido solo ha sido fuego en mis pies para seguir trabajando y mejorar cada día, tomé la oportunidad de conocer nuevos profesionales, de hacer buenas relaciones y amistades que me llevé en el corazón en mi vuelta a casa abriéndome nuevas puertas y oportunidades, el equipo de Serbia Fashion Week nos trató de maravilla y estaré eternamente agradecido”, señaló.

“Además, si todo esto no hubiese ocurrido quizás no habría tenido un pequeño ángel que me abriese las puertas a presentar la colección en La Palma, donde me hace una ilusión enorme volver a mostrar mi trabajo y llegar y conectar con mi gente, que al fin y al cabo es lo que de mayor orgullo me llena”, comenta el diseñador.