Los farmacéuticos recomiendan seguir haciendo uso de la mascarilla

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife ha recomendado continuar haciendo uso de la mascarilla y cumplir con el resto de las medidas de seguridad para prevenir los contagios, sobre todo, en la isla de Tenerife.

De los 185 casos de COVID-19 que se han detectado en Canarias en las últimas horas, 139 son en Tenerife, que tiene un total de 27.226 casos acumulados y 1.988 activos epidemiológicamente, según datos de la Consejería de Sanidad.

Estas cifras, que se han mantenido a lo largo de las últimas semanas, y la necesidad de que la incidencia baje para lograr controlar la pandemia obligan a que el Colegio de Farmacéuticos pida a la población ser responsables hasta que se alcancen unos niveles de vacunación que superen al menos al 60%.

"No solo es una cuestión de salud, también se trata de intentar lograr la recuperación económica de las islas, para ello debemos alcanzar niveles que permitan la llegada de turismo", añade la entidad colegial.

Según el Colegio de Farmacéuticos, "la situación en la isla de Tenerife no permite que nos relajemos y no hacer uso de la mascarilla en estos momentos parece una actitud irresponsable y no aconsejable ahora. Podemos atajar los contagios con las medidas que, hasta la fecha, han funcionado. Abandonar estos hábitos con el conocimiento que todos tenemos de las vías de transmisión y los graves perjuicios para la salud individual que producen los contagios es una imprudencia".

Para la Institución, "o es admisible que el comportamiento de unos pocos siga dañando gravemente al resto de la población, sanitaria y económicamente". Por ello, desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife piden más firmeza en el control de los que incumplen las medidas.