Un discurso reivindicativo y valiente. La escritora y editora palmera Elsa López ha recibido este viernes en los Reales Alcázares de Sevilla el Premio Emilio Castelar, en su novena edición, a la Defensa de las Libertades y el Progreso de los Pueblos. “Este premio para mí significa mucho, porque es un premio a la libertad, y la libertad es no tener miedo, y yo nunca he tenido miedo”, aseguró Elsa en su intervención. “La palabra miedo debe erradicarse de nuestra cultura, la cultura también es no tener miedo, es decir, pensar, criticar y hablar sin miedo, erradicar el miedo conduce a la libertad”, aseguró. “Hablo de miedo porque en estos momentos en la sociedad parece que sobrevuela por encima de nuestras cabezas, y quisiera, desde aquí, y con este premio, reivindicar la labor de tantas mujeres de mi familia, del pueblo saharaui, de Chile, de África, de mi tierra, Canarias, que no tuvieron miedo, gracias a las cuales yo estoy aquí hoy, defendiendo esta causa; gracias, porque este premio no es para mí, es para todas ellas que me han acompañado y me han dado la fortaleza necesaria”, concluyó.

Elsa López en la gala. LA PALMA AHORA

La consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, María José Guerra Palmero, entregó a Elsa López el Premio Emilio Castelar a la Defensa de las Libertades y el Progreso en compañía de Guillermo de Jorge, delegado territorial de la Fundación Internacional de Derechos Humanos.

Los galardones están concedidos por la Asociación Progresistas de España y reconocen la defensa de la economía circular, el pequeño comercio, la sanidad pública y el compromiso ciudadano.

Elsa López ha sido reconocida por su compromiso con las libertades y la igualdad, por su trayectoria en defensa de los valores democráticos.

En esta edición también ha sido premiado el maestro y conferenciante malagueño Pablo Pineda por su labor en favor de la integración social.

El periodista Javier Ruiz, que ha presentado Noticias Cuatro, recibió otro galardón por su defensa de las libertades. En el ámbito internacional ha sido premiado el intelectual marroquí Boutayeb Abdeslam por su compromiso con la democracia y los derechos humanos, mientras que la empresa BTM Simbiosis ha sido distinguida en la categoría de medioambiente por su compromiso con el impulso a procesos de economía circular.

Foto de familia de los galardonados. LA PALMA AHORA

El médico sevillano José Antonio Rodríguez Portal, por su defensa decidida de la sanidad pública y su investigación sobre la fibrosis pulmonar idiopática; la fundadora de la Asociación Caminando Sin Fronteras, Helena Maleno, referente en la defensa de los derechos humanos, y el deportista olímpico Gervasio Deferr, por su compromiso con la juventud en riesgo de exclusión, son otros de los premiados.

La lista se completa con la Confederación de Empresas de Comercio de Bizkaia, por su compromiso con el apoyo al pequeño comercio, y la Asociación Domus Sine de Sevilla, en la categoría de activismo social.

A título póstumo, el Premio Emilio Castelar 2019 ha recaído en la realizadora y directora Lolo Rico, creadora del programa La Bola de Cristal y comprometida con la educación en España.