LVDLM despide Los Llanos con un concierto de improvisación y homenaje a las mujeres del pueblo

La Voz de la Mujer 2020 se despide del municipio de Los Llanos de Aridane este domingo tras unas intensas jornadas que han incluido mesas, talleres, charlas, conciertos, literatura, recitales, ecofeminismo, DDHH, activismo o migración a cargo de destacadas invitadas que han llenado con cada una de sus intervenciones la Casa de la Cultura y el Museo Arqueológico Benaoharita donde se desarrollaron desde el pasado jueves, se informa en nota de prensa.

En su última jornada, el circuito de homenajes a la mujer palmera recala en Los Llanos esta vez de la mano de la escritora Patricia Figuero y la fotógrafa Karolina Bazydlo. Para el proyecto Isla de Mujeres en Los Llanos de Aridane se entrevistaron a siete mujeres de entre 60 y 80 años, que, en definitiva, son la esencia de la sabiduría que encierra la isla de La Palma. Estas valientes féminas han desnudado su alma y han revelado sus pesares, alegrías, temores e inquietudes y, bajo la proyección de sus retratos, se leerán sus vivencias de forma poética a partir de las 19:00 horas. Además, una vez finalizado el circuito por los pueblos de la isla, sus experiencias formarán parte del libro Isla de mujeres.

Igualmente, el broche de oro lo pondrá la autora Tazirga García, que, en sustitución de Carmen Cabeza, quien no podrá ofrecer su monólogo por motivos de salud, deleitará a la audiencia con un concierto de improvisación con décimas y polcas.

Valoración de las jornadas

Los cuatro días en los que la Voz de la Mujer han llenado de actividades el municipio palmero han sido muy enriquecedores. Charo González, concejala de Cultura del Ayuntamiento aridanense, considera que “éstos son los únicos espacios en los que se puede trabajar con la ciudadanía aspectos como el conocimiento del que tenemos al lado, del que tenemos lejos, el conocimiento de otras culturas, de otras formas de entender la vida, que muchas veces, si no tenemos ese conocimiento, tendemos a estigmatizar”. Para la edila, la celebración de un encuentro único y pionero como la Voz de la Mujer es imprescindible porque “no podemos entender la cultura si no integramos todo tipo de culturas y formas de comunicarnos”.

Tal y como reconoce González, el proyecto de la Voz de la Mujer “me ha aportado como mujer desde el primer año” y añade que “desde el 2016, que me presentaron Karmala Cultura, me pareció imprescindible dar voz a las mujeres que tienen tantísimo que decir, cada año vemos que en más aspectos, no sólo en la literatura y en el arte, sino también en realidades como las sociales”. En este sentido, la edila destaca que se haya abordado un asunto tan candente y actual como la migración y, prosigue, “personalmente me ha destapado la necesidad de descubrir más de todo lo que nos ocurre en el mundo; y creo que a todas las personas que tengan la oportunidad de presenciar estas jornadas”.

La concejala señala que no entiende “unas jornadas aisladas que se realizan, se terminan y hasta el próximo año no se vuelve a tocar el tema”, así que sugiere que “una vez realizadas, el trabajo cultural del resto del año se vaya nutriendo de lo aprendido en estas jornadas, para así, cada año, ir superando barreras y prejuicios”. Según González, “cuando se apuesta desde una institución por unas jornadas como éstas es porque la institución tiene que apoyar otro tipo de iniciativas donde la mujer también tiene que estar presente, y apunta que la Concejalía de Cultura de Los Llanos trata de ir creando espacios. Como ejemplo de ello, cita el proyecto surgido hace dos años, Un bosque propio, un club de literatura feminista. Además, destaca el nacimiento este año de Nombrarse volcán, donde aparecen otras poéticas posibles donde la voz femenina tiene gran protagonismo o Cuenta cuentos para adultos, donde hay una gran presencia femenina. “Todo eso tenemos que irlo trabajando durante el resto del año y, por ello, estos festivales son fundamentales, pero deben estar dentro de un contexto y no aisladamente”, insiste la concejala, quien solo lamenta que esta edición de LVDLM, a causa de la COVID-19, no se hayan podido llevar los eventos a los institutos, “porque siempre he creído que la gente joven no se debe desvincular de estos proyectos”.

Por último, subraya “el enfoque literario que se le ha dado este año y la parte social, a través de grandes figuras del activismo que se han desplazado a la Isla como Helena Maleno, Lucía Mbomio, Soukaina Ndiaye o Asha Ismail; ha sido un lujazo”.

La Voz de la Mujer recorre La Palma hasta el próximo 25 de octubre y la próxima parada, el miércoles día 14, será en el municipio de Puntagorda. Las jornadas están organizadas por la asociación intercultural Karmala Cultura y cuenta con la colaboración del Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Igualdad, área de Cultura Canarias Cultura en Red y la Viceconsejería de Acción Exterior; así como instituciones locales como el Cabildo de La Palma (consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, y consejería de Acción Social, Igualdad y Diversidad); Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane (área de Cultura); Ayuntamiento de El Paso (Cultura y Servicios Sociales); Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma (área de Cultura); Ayuntamiento de La Villa de Mazo (Juventud y Servicios Sociales); Ayuntamiento de Tijarafe (Asuntos Sociales y área de Juventud); Ayuntamiento de Puntagorda (área de Desarrollo Local); y Ayuntamiento de Garafía (Servicios Sociales y Cultura).