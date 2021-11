La Palma suma 9 positivos por COVID y registra 35 activos tras 5 altas

La Palma registra este miércoles nueve nuevos positivos por COVID-19 y cinco altas, por lo que sube a 35 activos. Los contagios por municipios son los siguientes: Breña Alta, 14; Los llanos de Aridane, 8; Tazacorte, 5; Santa Cruz de La Palma, 1; San Andrés y Sauces, 2 y Breña Baja, 2; y El Paso, 3.

Desde el inicio de la pandemia, la Isla acumula 1.199 casos, de los que 1.144 han sido cerrados por alta médica y 20 han fallecido.

En Canarias

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias comunica hoy 334 nuevos casos de coronavirus COVID-19. El total de casos acumulados en Canarias es de 101.524 con 2.708 activos, de los cuales 27 están ingresados en UCI y 190 permanecen hospitalizados. En las últimas horas se ha registrado el fallecimiento de un varón de 65 años en Lanzarote, que padecía patologías previas y permanecía ingresado en el hospital.

La Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 81,44 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en los 143,52 casos por 100.000 habitantes.

Por islas, Tenerife suma hoy 127 casos con un total de 48.274 casos acumulados y1.168 casos activos epidemiológicamente; Gran Canaria cuenta con 38.753 casos acumulados, 140 más que el día anterior y 1.109 activos. Lanzarote suma 17 nuevos casos con 7.421 acumulados y 151 activos epidemiológicamente; Fuerteventura tiene 4.959 casos acumulados, con 40 casos nuevos, y 231 activos. La Palma suma nueve nuevos positivos por lo que tiene 1.199 acumulados y 35 activos. El Hierro no suma nuevos positivos, por lo que sus acumulados son 469 y un activo. La Gomera suma un nuevo caso, por lo que tiene 449 y sus activos son 13.

Hasta hoy se ha realizado un total de 2.365.137 de pruebas diagnósticas en las Islas, de las que 7.339 se corresponden al día de ayer.

106 brotes nuevos en la última semana

Canarias notifica esta semana 106 brotes nuevos con 535 casos. Estos nuevos brotes se distribuyen por islas de la siguiente manera: 56 en Tenerife, 34 en Gran Canaria, siete en Fuerteventura, cinco en Lanzarote, dos en La Palma y dos en La Gomera. Estos nuevos brotes suponen un incremento de siete con respecto a los notificados la semana pasado.

Por ámbito en el que se han producido, 30 son sociales, 28 familiares, 26 laborales, 17 educativos, tres en colectivos socialmente vulnerables, uno deportivo y uno sanitario.

Esta semana, la mayoría de los brotes oscilan entre los tres y los ocho casos, salvo ocho que superan la cifra de 10 personas contagiadas, siendo el más numeroso uno de origen laboral, con ramificación social y familiar, con 20 afectados notificado entre un colectivo de bomberos de Tenerife.

De los tres brotes registrados en colectivos socialmente vulnerables, dos de ellos notificados entre personas llegadas a Canarias en patera o cayucos se han registrado en Fuerteventura y uno en La Gomera.

Los brotes familiares, todos notificados entre familias de distintos domicilios, oscilan entre los tres y los seis casos asociados, salvo uno en Gran Canaria con nueve positivos.

Los brotes sociales tienen entre tres y seis casos asociados, salvo dos con ramificación familiar, registrados en Tenerife y Fuerteventura, ambos con 12 personas contagiadas.

También los brotes laborales tienen entre tres y seis casos asociados, salvo dos registrados en Gran Canaria, uno que cuenta con 13 personas afectadas notificado en un buque y otro con once afectados, con ramificación familiar y vinculado a actividad de alojamiento turístico.Los 17 brotes educativos, todos con ramificación familiar, se han registrado once en Tenerife (trece, once, ocho, seis, seis, cinco, cinco, cuatro, cuatro, cuatro y tres afectados), dos en Gran Canaria (con ocho y tres casos), dos en Fuerteventura (con siete y tres casos), uno en La Palma (siete casos), y uno en La Gomera (tres casos).

El brote sanitario, con ramificación familiar, se ha notificado en Hospital Doctor José Molina Orosa, en Lanzarote, con 18 afectados, de los que 10 son pacientes y tres trabajadores.

Brotes antiguos

También se sigue haciendo seguimiento a 26 brotes antiguos, entre los que destacan, por ser de los más numerosos, el sanitario con ramificación familiar registrado en el Hospital San Roque Meloneras, que ya cuenta con 46 afectados, uno social/familiar vinculado a una fiesta de Halloween en Tenerife con 17 casos y otro de origen laboral/familiar en Gran Canaria con 17 afectados.