Naranjo Sintes: “Con la ley en la mano, los trabajadores de los informativos de RTVC pudieran ser empleados públicos”

El nuevo administrador único de Radiotelevisión Canaria (RTVC) se plantea como una de las soluciones a la crisis del ente convertir en empleados públicos a todos los trabajadores de Videoreport, la adjudicataria de los servicios informativos cuyo contrato expira el próximo 30 de junio, sin que se haya formalizado el nuevo.

“Con la ley en la mano, estas personas que trabajan en los informativos de Televisión Canaria pudieran ser empleados públicos”, ha sostenido Naranjo Sintes en la cadena Cope, al ser cuestionado sobre las soluciones que va a aplicar ante los dos problemas que tiene sobre la mesa: que la tele se vaya a negro por vencimiento del contrato de continuidad de las emisiones y de informativos y que los trabajadores de se vayan a la calle.

¿El ente puede contratar a los trabajadores de la empresa adjudicataria como si fueran empleados públicos? “Posiblemente sí, estamos barajando esa posibilidad”, dijo José Carlos Naranjo después de mucho resistirse a poner encima de la mesa con qué cartas pretende solucionar el desaguisado, el administrador único dijo a la emisora: “Los trabajadores dependerían del ente público, pero estamos buscando esas posibilidades, que son tres: subrogación […] y contratación desde cero por mérito y capacidad”.

Lo que ha descartado casi por completo el nuevo responsable de RTVC que haya una prórroga del actual contrato de los servicios informativos a Videoreport. “Las opciones son varias, no le voy a decir ni una ni otra. Yo no veo [la prórroga a Videoreport] posible. Puede haber una posibilidad, pero yo no la veo”. Y no quiso “adelantar ninguna solución, ni fijar expectativas de ningún tipo”.

Naranjo Sintes recalcó que “sin señal ni continuidad, de nada sirve que se prorrogue el contrato de informativos”, en referencia al contrato vencido con Videoreport. Y que “la prioridad es preservar los puestos de trabajo y para ello es primordial que la televisión no se vaya a negro”.

Por otro lado, según ha podido saber Canarias Ahora, José Carlos Naranjo Sintes ha recuperado cono asesor jurídico al letrado Martín Orozco, que abandonó el ente al estar en desacuerdo con el anterior presidente, Santiago Negrín, al erigirse este en órgano de contratación unipersonal y pretender gestionar de esa manera todo el polémico concurso de los servicios informativos.

Martín Orozco planteaba que ese tipo de contratos debían pasar previamente por el control y aprobación del consejo rector.