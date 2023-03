Así es La Trastienda de Chago, el restaurante reconocido por su excelencia con el producto grancanario

El pasado lunes 27 de marzo se entregaron los Reconocimientos al Consumo del Producto Local Qué Bueno Gran Canaria Me Gusta, en este caso de manera excepcional enmarcado dentro de la Gala Qué Bueno Canarias celebrada en el recinto de Infecar, Feria de Gran Canaria. Ahí se entregaron los reconocimientos a los 12 restaurantes que se suman a los otros que inauguraron este proyecto en el año pasado, y de los 24 el jurado eligió un Reconocimiento Honorífico al Restaurante Muxgo, de Borja Marrero, por todo lo alcanzado a nivel nacional en el último año como la Estrella Verde Michelin o los dos ganados en Madrid Fusión 2023. Pero el jurado consideró que a su vez, el Reconocimiento a la Excelencia al Consumo del Producto Local debía ir al Restaurante La Trastienda de Chago, que desde Gáldar ya lleva unos cuantos años haciendo méritos más que de sobra para ello. Carmelo Mujica, su propietario y chef, recogió el mismo emocionado entre lágrimas y se llevó la ovación más sentida de la noche abrigado por el resto de compañeros en el escenario y los más de 350 asistentes año al acto procedentes de toda Canarias.

Estos reconocimientos que nacieron en el marco de la Feria Gran Canaria Me Gusta y son impulsados directamente por el Cabildo de Gran Canaria tratan de reconocer, como su propio nombre indica, todos aquellos establecimientos que repartidos por toda la isla tengan en el producto local su principal razón de ser, mucho más allá de la tipología de cocina o reconocimientos públicos de sus chefs.

De hecho, y se los cuento de primera mano porque tengo el honor de formar parte del jurado que de forma pública también cuenta con las figuras de Eugenio Sánchez (Fegastrocan), Vanesa Delgado (Gastronomía C7), Laura Acosta (Guía Qué Bueno) y presididos por Raúl García Brink (presidente del Comité Ejecutivo Infecar, Feria de Gran Canaria) y que formará parte de la lista que Antonio Morales llevará de cara a la nueva cita electoral de mayo, que a la hora de elegir a los mismos tenemos en cuenta el uso del producto local desde los complementos como el aceite, sal o pan, hasta los vinos, carnes, pescados, verduras, postres e incluso vajilla.

Lo único que no valoramos ni nos importa, para que quede bien claro, es su inclusión en grandes guías o en guías “de pago” como es la que ha colaborado en las dos primeras ediciones de la misma. Lo quiero dejar claro para que nadie piense que estos reconocimientos van de la mano de alguna prestación económica hacia nada ni nadie, es un trabajo altruista enfocado con la firme y única intención de dar valor y con el tiempo tejer una red de establecimientos que estén orgullosos de poseer dicho distintivo que les identifica como valedores del Sector Primario de la isla de Gran Canaria.

Ya entrando de lleno en La Trastienda de Chago, local del que ya les hemos hablado en un par de ocasiones por estas mismas líneas, hay que reivindicar y poner en valor el trabajo y esfuerzo que el matrimonio conformado por Carmelo Mujica y Nereida Rodríguez llevan haciendo años. Aún recuerdo mi primera visita al local y como veía la cabeza de Carmelo levantándose sobre el ventanal de su minúscula cocina para observar si me gustaba o no lo que estaba probando. Y en eso esta casa no ha cambiado ni un “fisquito” como diríamos aquí ya que su obsesión se divide a partes iguales entre el respeto al producto de Gran Canaria y el amor que prestan a sus creaciones de cara única y exclusivamente a hacer felices a sus clientes. Todo ello ha conseguido posicionar la ciudad de Gáldar en el radar de todos aquellos amantes de la gastronomía que quieran conocer las verdaderas raíces de nuestra cocina, sin trampa ni cartón.

Me podría poner a narrarles mi última visita a esta casa que sucedió en el mes de diciembre, podría pararme en recalcar que aquí se comen los mejores tomates aliñados de toda Gran Canaria, pararme en remarcar las tablas de quesos artesanales que siempre sorprenden al proceder de pequeños productores, contarles las maravillas de sus papas al pelotón, un plato que a Carmelo le sabe a su infancia o la perfecta ejecución de todos ellos.

Me podría poner a contarles que pasito a pasito han reformado el local, que no olvidemos tiene más de 100 años de vida, haciéndolo más acogedor y cómodo para el comensal aún a cuenta de sacrificar alguna mesa en el interior que compensan con la terraza que el Ayuntamiento de Gáldar les permitió montar en la pandemia y que ha terminado por asentarse definitivamente en una apuesta más de Teo Sosa, alcalde de Gáldar, siempre intentando que su ciudad se posicione como un referente gastronómico y a fe que lo va consiguiendo.

Me podría detener en recalcar que incluso los postres han mejorado muchísimo en La Trastienda de Chago huyendo del exceso de azúcar que tanto nos gusta a los canarios y centrándose en unas creaciones reconocibles por recetario pero a su vez con personalidad propia, aquí con una mano secreta como es la de Nereida, que aparte de llevar la sala con maestría se está formando en buenas manos para ir avanzando.

Pero todo esto no sería posible sin el crecimiento que La Trastienda ha tenido en cuanto a equipo y en ello, como se encargan de decir claramente Carmelo y Nereida, ha sido fundamental la incorporación de la joven Melany Mendoza, estudiante de Graduado Social y que ha descubierto en estos fogones algo que no esperaba. “Ser parte de esta familia significa mucho para mí a nivel profesional pero también personal porque he ido aprendiendo y creciendo a lo largo de estos años. Esto muy agradecida por poder ser parte de ellos y ser testigo del crecimiento y éxito de La Trastienda, de lo cual me siento profundamente agradecida por tener el privilegio de trabajar y aprender de Carmelo y Nereida. Son personas excepcionales que me han brindado toda su confianza, conocimiento y apoyo a la hora de desarrollar y mejorar mis habilidades por lo que me gustaría seguir compartiendo mucho tiempo más esta experiencia, siempre de su mano, ya que cada día me hacen amar más esta profesión”.

Con Nereida pude hablar la noche de los premios, le brillaban los ojos mirando la felicidad y emoción que desprendía Carmelo, “no nos lo podíamos creer, creo que tuvieron que leerlo dos veces porque nos quedamos en shock y aún estoy en una nube. Carmelo creó este proyecto con la firme intención de trabajar principalmente con el producto de Gran Canaria y se ha volcado en ello, eso a veces te limita pero creo que hemos aprendido a crecer a su lado y es algo que nos enorgullece mucho ver reconocido hoy”.

Por la parte de Carmelo, cuando paraba de llorar lograba reír y confesar entre risas que “vaya marrón me toca ahora recoger el testigo que me pasa el que considero maestro de todos nosotros que cocinamos por Gran Canaria en la isla como es Carmelo Florido y Nico en El Equilibris33”. Ya más en serio se ponía cuando quería “agradecer a todos los compañeros y compañeras que estamos viviendo y creando un momento único en la isla de Gran Canaria en torno a la gastronomía, siento que somos una gran familia que crece cada día más y de la que todos nos sentimos orgullosos de pertenecer, me siento muy afortunado por vivir lo que está sucediendo en estos años”. No quería Carmelo terminar sin “agradecer al jurado el reconocimiento otorgado que hará que me vuelque aún más en mi concepto, pero también quiero agradecer el trabajo que el Cabildo de Gran Canaria está haciendo con el sector, escuchándonos y apoyándonos de cara a ir caminando juntos, ayudándonos en cosas tan importantes como es darnos visibilidad, aún recuerdo la visita de Dabiz Muñoz el año pasado durante el encuentro Orígenes, como también me acuerdo de que contaran con nosotros para el escenario principal de la Feria Gran Canaria Me Gusta”.

Poco que añadir a lo que ya he transmitido salvo recomendarles que de cara a esta Semana Santa o a cualquier época del año, pasarse un día recorriendo Gáldar es la excusa perfecta para regalarse una comida o cena en La Trastienda de Chago y yo sé de una familia que esta semana volverá a esas mesas a comer sus tomates aliñados “y después lo que te de la gana, Carmelo”.

Si les apetece pueden seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook bajo los nicks de @javiers_gastro y @porfogones.