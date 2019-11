Tres cocineros grancanarios, invitados a la presentación de la Guía Michelin 2020

Que la gastronomía y la cultura tienen muchos puntos en común es algo que no puede discutir nadie, y si para los amantes del cine en nuestro país el mes de febrero tiene algo de especial con la edición de los Oscar de Hollywood, que premian lo mejor del año anterior, para la gastronomía ese momento llega en noviembre, cuando ve la luz la edición anual de la Guía Michelin. En esta ocasión, el ya famoso save the date, será el próximo 20 de noviembre en Sevilla, donde lo más granado de la gastronomía española se dará cita en lo que se anticipa como una noche llena de emoción y nervios, que culminará, como siempre, en una gran fiesta, y más con los cocineros que van a cocinar en la misma, ocho de los más reconocidos de Andalucía.

Guía Michelín 2020

Pero este artículo no va sobre quinielas de quién o quiénes pueden obtener su primera, segunda o tercera estrella. Ni siquiera sobre el tan manido tema de si la guía quitará alguna estrella a aquellos restaurantes que no hayan estado a un nivel óptimo, porque convendría recordar que las estrellas no son de por vida, sino que se renuevan año a año. Este artículo habla de las ansias y ganas que la gastronomía de una isla como Gran Canaria tiene a la hora de poder tocar el cielo con las manos en forma de Estrella Michelin, alcanzando al menos una en esta etapa de la guía (en el pasado, en los años 80 logró tener alguna en la isla, pero de eso ha pasado mucho tiempo).

Y esa ilusión o sueño este año tiene nombres propios ya que son tres los chefs de la isla que han sido invitados a acudir a la gala, sin que ello, ojo, sea síntoma de que la estrella puede venir a cualquiera de sus restaurantes. La guía los ha invitado a que vivan un día especial para todos ya que actualmente forman parte de ella como “Plato Recomendado”, otra categoría de la guía donde estos restaurantes ya están presentes. Hablamos de Los Guayres (Mogán, hotel Cordial Mogán Playa), La Aquarela (Patalavaca) y El Equilibrista33 (Las Palmas de Gran Canaria).

Restaurantes Los Guayres, La Aquarela, y El Equilibrista.

Vayamos por partes y para eso empezaremos por el más alejado de todos, Los Guayres, donde su chef, Alexis Álvarez, ha afrontado este 2019 un reto especial: por primera vez en los ya longevos años de esta casa, eliminando el menú y apostando por dos menús degustación diferentes. Tras acometer la propiedad del hotel una profunda y necesaria remodelación a la sala, la apuesta por el personal de la misma también es otra de sus señas de identidad actuales.

Alexis Álvarez.

La cocina de Alexis bebe mucho de los estilos tradicionales, sin dejar de mirar las tendencias del siglo XXI, y eso se lleva al plato, donde le gusta trabajar con el producto local, pero sin dejar de mirar ingredientes foráneos que enriquezcan lo enriquezcan.

Plato de Alexis Ávarez.

Viniendo desde Mogán a la capital grancanaria nos encontramos también en el sur de la isla al restaurante Aquarela, quizás para muchos el eterno candidato en la isla a obtener esta tan ansiada estrella. Son muchos los amantes de la gastronomía en las islas que se preguntan por qué esta casa aún no ha obtenido el reconocimiento por los inspectores de la guía, cosa que yo no me atrevo a discutir, pero sin duda, sí soy de los que reconozco y creo en el fabuloso trabajo que se realiza aquí.

German Ortega, de La Aquarela.

German Ortega es un apasionado de la cocina, que en un entorno casi bipolar diría yo por las características de los apartamentos que acogen al restaurante, elabora una cocina refinada, llena de técnica y sabor, donde encandila tanto a foráneos como locales. Para él, las costas de Mogán, el municipio al que pertenece, son su principal fuente en la cocina, así como su materia prima en forma de productos de la tierra como son los aguacates y los mangos. En sala, uno de los grandes sumilleres de Canarias, Nicola, logra que la experiencia sea redonda con el manejo de una de las mejores bodegas de la isla.

Plato de Germán Ortega.

Llegamos ya al último de los cocineros de Gran Canaria (de los que nosotros tengamos constancia, ojo) invitados a la gala, Carmelo Florido. De él y de su restaurante El Equilibrista33 ya hemos hablado últimamente en estas páginas, pero resumiéndoles un poco para quien no lo haya leído, hablamos de un auténtico apasionado de la cocina y los sabores canarios, para quien el gofio es un elemento más de su cocina, al que intenta poner en valor tanto en platos dulces como salados. ]

Carmelo Florido, de El Equilibrista.

Con una carta que ha desaparecido de escena porque se ha volcado en trabajar con el producto fresco que cada semana se encuentre en el mercado, su cocina seduce tanto al público canario, que lo visita proveniente de las ocho islas, como al que no es de aquí, lo que resume perfectamente unas palabras que el crítico gastronómico Carlos Maribona le dedicó durante una cena en la pasada edición de la Feria Gran Canaria Me Gusta: “Tu cocina tiene algo único, mientras el canario la entiende y se emociona porque le lleva a sus recuerdos gustativos, a mí, que no los tengo, entiendo lo que me cuentas con palabras a la hora de presentarme el plato, pero lo más importante, lo veo plasmado en sus sabores y eso es muy difícil, porque muchos lo intentan pero son pocos los que lo consiguen”.

Plato de Carmelo Florido.

Hasta aquí la presentación de estos tres cocineros de Gran Canaria que han sido invitados a la Gran Gala Guía Michelin 2020. Desconocemos si han sido invitados otros cocineros o cocineras de Gran Canaria, así como de otras islas, pero sin duda son días de emoción y nervios para ellos, e incluso para quien les escribe. Saber si alguno de ellos vuelve a casa con la estrella bajo el brazo es algo que se desvelará en esa Sevilla, que si bien siempre tiene un sabor especial, este año puede ser inolvidable para Gran Canaria. Nosotros, que también hemos sido invitados a acudir a la gala, les contaremos todo lo que allí se viva, aunque se podrá vivir en riguroso directo, por streaming, en las redes sociales de la Guía Michelin España.

