El Cabildo pide "cautela" al Tenerife en su plan de inversión en la Ciudad Deportiva para este año

El Cabildo ha pedido al Club Deportivo Tenerife que actúe con "cautela" en su política de inversiones en infraestructuras, en concreto en lo tocante a las obras en la Ciudad Deportiva en el barrio lagunero de Geneto, y que no afronte una inversión "inaudita" para el presente ejercicio hasta conocer con más detalle la cuantía de la aportación que podrá hacer finalmente la Corporación insular. Ese es el parecer de Concepción Rivero, consejera de Deportes, Museo, Educación, Cultura y Juventud del Cabildo de Tenerife, en declaraciones a Radio Marca.

La responsable del área de Deportes señaló que a tenor de la reestructuración de gastos y la priorización de proyectos que afronta la institución, como consecuencia de la crisis económica por la COVID-19, "igual la inversión en la Ciudad Deportiva se tiene que ralentizar porque creo que no será una prioridad".

En este sentido, Rivero hizo referencia al convenio existente entre la entidad insular y el Club Deportivo Tenerife SAD para la financiación de la Ciudad Deportiva, suscrito en enero de 2019 y adjudicado por el Tenerife a Acciona por algo más de once millones de euros. Ese convenio, precisó la consejera, está sujeto a la disponibilidad económica del Cabildo, de manera que cada año el Servicio de Deportes comunica al club la parte puede financiar sobre su plan anual de inversiones.

Rivero destacó que el Cabildo "ha dejado claro al Tenerife que para los presupuestos de este año estimábamos una inversión de un millón de euros al inicio de la temporada", mientras que "el Tenerife comunicó al Cabildo hace pocos meses que tenía la intención de ejecutar obras en esta anualidad por un importe de cinco millones". La consejera reconoció que "nos sorprendió la cantidad que nos dijo el Tenerife, porque es inaudito".

Concepción Rivero reiteró que "les hemos pedido que sean cautos porque no sabemos cuanto podremos aportar. Seguro que no serán cinco millones, pero no menos de un millón o un millón y medio". Está convencida la responsable insular de Deportes del Cabildo que en el club son conocedores de la situación, habrán calculado la disminución de ingresos debido a los partidos a puerta cerrada y que se priorizarán los derechos de los jugadores. No obstante, desde su responsabilidad considera que debe advertir sobre unas previsiones de inversión de difícil concreción.

Con todo, la consejera de Deportes recalcó el compromiso del Cabildo "con un Área muy relevante que requiere del apoyo económico de las administraciones públicas". Subrayó Rivero que la intención de su departamento es "orientarlo a la salud, pero también tenemos una necesidad de apoyar a los clubes profesionales, que se ha priorizado en ayudar a la ejecución de las infraestructuras de los clubes".