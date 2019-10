El excoordinador de Ciudadanos en Canarias augura que Melisa Rodríguez será rescatada por Rivera si pierde su escaño

El futuro político de Melisa Rodríguez, diputada de Ciudadanos por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, está garantizado al lado del presidente del partido, Albert Rivera, incluso si se convierte en realidad el temor actual del partido de perder ese escaño (y otros tantos) en las elecciones generales del 10 de noviembre.

Así lo entiende el excoordinador de Ciudadanos en Canarias, Mariano Cejas, que en una entrevista en el programa ¡Despierta Canarias! de Radio Marca Tenerife, no solo ha criticado el desapego y el distanciamiento de la diputada con respecto al día a día de su circunscripción, sino que ha defendido a los concejales expulsados del partido por pactar un cambio histórico de gobierno en Santa Cruz de Tenerife.

“A un diputado se le tiene que ver comprando o por las calles de Canarias, cosa que Melisa Rodríguez no ha hecho”, dijo este martes Cejas. “Se ha limitado a quedarse en Madrid y olvidar los problemas que hay en Canarias”, criticó sobre la cara más conocida de Ciudadanos en las Islas.

En el partido de Albert Rivera, el escaño que ocupa Melisa Rodríguez por Santa Cruz de Tenerife es uno de los que están en la lista de alto riesgo si se produce una caída generalizada de votos el 10N, como informó este diario la semana pasada. Al final, la Ejecutiva Nacional decidió el lunes que Melisa Rodríguez repitiera en su circunscripción como cabeza de lista, con Saúl Ramírez por Las Palmas.

Fuentes internas de Ciudadanos han reiterado a este diario que el riesgo está ahí: de dejarse por el camino en torno a 15 diputados, uno de esos sería el de Santa Cruz de Tenerife, no así el de Las Palmas. Mariano Cejas comentó al respecto: “Si Melisa no sale, seguramente tenga un puesto en Madrid cerca de Albert Rivera, como pasó con Teresa Berástegui, que no salió [diputada autonómica] y está cobrando un sueldo [del Parlamento] de más de 50.000 euros al año”.

Junto a Vidina Espino, elegida diputada autonómica por la isla de Gran Canaria, Teresa Berástegui protagonizó el pasado mes de julio la guerra interna y posterior escándalo político por atacar a los concejales de Santa Cruz de Tenerife, Matilde Zambudio y José Ramón Lazcano, que cumpliendo sus promesas en campaña se aliaron con el PSOE para acabar con 40 años de poder municipal de Coalición.

Este mismo martes, el juzgado de Primera Instancia número 2 de la capital celebraba la vista de medidas cautelares solicitada por los concejales expulsados hasta que la Justicia determine la legalidad o no de la expulsión y por tanto su condición de no adscritos por tránsfugas, según la Ley de Municipios de Canarias de 2015.

Mariano Cejas, al igual que se manifestara hace unos días el diputado autonómico por la isla de Tenerife, Ricardo Fernández de la Puente, considera que Zambudio y Lazcano “no son tránsfugas”. “Para mí no lo son. Eso ocurre cuando uno se va a otro partido. Aquí lo que ha pasado es que el partido los ha echado por hacer lo que le habían prometido a sus votantes. El tiempo da y quitará razones y quiero creer en la palabra de ellos”, explica.

Además, Cejas rescató una anécdota de aquellos convulsos días en que CC se veía fuera de su ayuntamiento de toda la vida, como el que gobernó Manuel Hermoso o Miguel Zerolo, y movía Roma con Santiago para evitar la catástrofe de verse sin el poder después de 40 años. “Días antes de la votación vi a Vidina Espino diciendo que iba a acabar con 30 años de Coalición y, a última hora, hubo un giro en Canarias para que se mantuviese Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Santa Cruz y el Cabildo de Tenerife”. Todo apunta a órdenes estratégicas de Madrid…

Mariano Cejas también considera que “el partido se ha destruido en las Islas y me sorprendí cuando Vidina Espino decía que las marchas del partido eran “puntuales” o cuando nombran a una persona de Baleares como candidato al Senado por El Hierro”. Y que su marcha se debe a que “no me ha gustado el giro que ha dado en cuanto a sus políticas. A nivel nacional, el partido perdió su centralidad al posicionarse a la derecha junto al Partido Popular”.

El excoordinador de Ciudadanos en Canarias cree que el partido debe volver al centro político que nunca debió abandonar, “un proyecto de centro que pueda pactar tanto a la izquierda como a la derecha”. Ahora mismo no tiene intención de volver a la actividad política, aunque “hay partidos que me han llamado”.