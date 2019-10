La madre del joven que cayó al mar en Tenerife advierte del peligro de esa zona: "Por favor, no vayan"

La madre del joven que cayó al mar en Tenerife ha pedido en sus redes sociales que no se acuda al lugar donde falleció su hijo ya que no es una zona segura. "Iba a un lugar especial para enseñárselo a su amor, sin más, resbaló y cayó al mar", explica en su perfil de Facebook para desmentir las publicaciones que apuntan que se estaba realizando un selfie. "No tenía ninguna foto en su móvil"

El joven de 23 años era militar y se encontraba en buen estado físico. Acudió el pasado sábado con su pareja hasta ese lugar, en la zona de Martiánez, y ella hizo todo lo que pudo para salvarlo, hasta que llegaron los servicios de emergencias que se trasladaron al lugar. "Dos jóvenes enamorados que iban a dar un paseo a un sitio donde van muchos jóvenes pero que ya sabemos que no es un lugar seguro".

Su madre es responsable de redes sociales de la Consejería de Transición Ecológica y ha agradecido en su Facebook personal todo el apoyo recibido por políticos y ciudadanía en general. "El apoyo de mis amigos y familia está siendo fundamental Víctor, Tata, José Antonio Valbuena Alonso, Emma y Owi, Miguel A. Pérez, Arelis, Cristina , Yasmina, Dania... y a tantas personas que estaban allí con el corazón y el vínculo que nos unía", recoge.

En su publicación también hay agradecimientos a Cruz Roja "por el despliego de medios en todos los sentidos y en todo momento, desde que yo llegué al lugar, para devolverme lo antes posible a mi niño y ayudar a parar el sufrimiento y angustia".

El cuerpo sin vida fue localizado este lunes en aguas de Puerto de la Cruz. El cadáver fue trasladado al muelle de la ciudad turística por una embarcación de la Guardia Civil, según informaron fuentes del 112. Desde la tarde del sábado se había activado el dispositivo de búsqueda en el litoral del municipio, con efectivos del instituto armado, Salvamento Marítimo, Cruz Roja y Grupo de Emergencias y Salvamento (GES).