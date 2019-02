El anterior partido del ahora supuesto candidato de Cs a la alcaldía de Arona tacha a Francisco Niño de "desleal y traicionero"

El partido ARAB Europeos por Canarias ha difundido este martes un comunicado de prensa para mostrar su sorpresa tras ver que la persona que presentó como candidato a la alcaldía de Arona y líder de esa formación en el citado municipio del sur de Tenerife, Francisco Niño (que fuera alcalde con CC), ahora parece que ha decidido concurrir a las elecciones de mayo como aspirante a alcalde en la lista de Ciudadanos, tal y como aparece publicado en su edición de este martes por el rotativo tinerfeño Diario de Avisos.

La dirección de ARAB Europeos por Canarias señala en la misma nota que "no ha sido informada formalmente de esa decisión por parte del que, a día de hoy, sigue siendo su candidato y presidente del comité local de Arona; tampoco por las personas de su confianza que tienen, igual que él, cargos en la Ejecutiva nacional de Europeos por Canarias".

Según sostiene este partido, Francisco Niño ha actuado de manera "desleal y traicionera, rompiendo la confianza que se le tenía por parte de ARAB Europeos por Canarias, sobre todo tras ir a los medios de comunicación a anunciar que será el candidato de Ciudadanos sin antes habérselo comunicado a nuestra Ejecutiva nacional", declaró el secretario de Organización del partido, Yeray Martín Melián.

Melián afirmó que, "a día de hoy, tanto Niño como las personas que lo acompañan, no han comunicado formalmente su renuncia a ARAB Europeos por Canarias", y añade que, aunque el que es todavía nuestro candidato haya anunciado su pase a otro partido, continúa con nosotros, produciéndose una situación no solo de deslealtad grave, sino de doble militancia. Alguien con tanta experiencia en la política, no en vano esta sería su cuarta formación, debe conocer las implicaciones legales y morales de esta decisión", se remata en el comunicado.

El mismo secretario de organización lamentó "las descalificaciones de Niño sobre esta formación regional, la que le ha dado la posibilidad de regresar a la vida pública, Esas opiniones "solo buscan lavar un acto de traición sin precedentes y que tendrán su justa respuesta".

ARAB Europeos por Canarias ya tienen constituidos los comités locales y dispone de candidatos en los municipios de La Laguna, Puerto de la Cruz, Güímar y Tegueste.