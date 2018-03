Chichizola: "Ahora tenemos una idea futbolística, antes no sabíamos a qué jugábamos"

El guardameta argentino de la UD Las Palmas, Leandro Chichizola, ha manifestado este jueves que el equipo isleño está ahora "en el camino correcto" para lograr la permanencia porque tiene "una idea futbolística", y que antes de la llegada de Paco Jémez al banquillo "no se sabía" a qué jugaba.



El portero del conjunto amarillo ha dicho que Las Palmas es ahora "otro equipo, con otra intensidad y una identidad", y eso es lo que les da la "esperanza" de lograr el objetivo de evitar el descenso a Segunda División.



"Tenemos muchas cosa que mejorar, sobre todo en el aspecto ofensivo, pero el camino es este, creer en el trabajo que hacemos", ha resumido el cancerbero.



Chichizola cree que deben centrarse en el partido del próximo domingo ante el Villarreal en el Estadio de Gran Canaria, y no mirar más allá en el calendario, con las visitas pendientes a Deportivo de La Coruña y Levante -rivales directo por la permanencia-, porque entonces se podrían "equivocar".



El guardameta argentino considera al Villarreal "un gran equipo que está peleando por entrar en Europa", pero reconoce que "no llega en su mejor momento", aunque a su juicio eso le convierte en un rival "más peligroso", y ante el que deberán "tener la pelota, correr y atacar más" como fórmula para sumar los tres puntos.



Chichizola admite que han desperdiciado opciones de salir de los puestos de descenso, como el pasado lunes con la derrota en Vigo ante el Celta (2-1), con dos goles encajados que achaca a la "mala suerte", por la forma en que se produjeron.



"Son oportunidades que a medida que vaya pasando el tiempo no las vamos a tener, pero el domingo hay una linda prueba para seguir metiendo presión a los equipos que están peleando con nosotros; todos los puntos en casa son fundamentales", ha explicado en rueda de prensa al término del entrenamiento de este jueves.



El portero argentino ha agradecido la "confianza" que le ha dado Paco Jémez desde su llegada, y cree que es "muy importante" para un guardameta porque se ve "reflejado en el rendimiento".



A su modo de ver, las rotaciones en la portería no son aconsejables, "pero cada entrenador tiene su opinión".



Chichizola, quien a finales de marzo cumplirá 28 años, ha sido titular en 18 de los 27 partidos disputados en LaLiga Santander, en los que ha encajado 35 de los 55 tantos recibidos por el equipo amarillo, el segundo más goleado del campeonato tras el Deportivo, al que precisamente visitarán el próximo día 17.