Las Palmas, en el abismo: victoria o descenso

La UD Las Palmas afrontará este domingo su verdadera final de la presente temporada, ya que en caso de no lograr la victoria ante el Deportivo Alavés su descenso sería un hecho, mientras que al cuadro vitoriano el premio de los tres puntos le supondría la permanencia matemática.



Después de meses calificando como finales partidos ante rivales directos en los que el equipo no ha dado la talla, esta vez sí ha llegado la hora de la verdad para un conjunto isleño que tratará de evitar con un triunfo que se consume el desastre deportivo ante los ojos de sus sufridos aficionados, y retrasarlo a fechas posteriores.



Once encuentros consecutivos lleva Las Palmas sin ganar y, lo que es peor, sin la sensación de haber estado cerca de hacerlo en ninguno de ellos. La losa del descenso ha sido demasiado pesada para unos futbolistas nada acostumbrados a verse en esta encrucijada.



Frente al Alavés, el técnico isleño tendrá una nueva baja, la del lateral derecho brasileño Míchel Macedo, expulsado por doble amonestación el pasado jueves en la visita al Betis (1-0).



Los palos de ciego en que se han convertido sus alineaciones, con incesantes entradas y salidas de jugadores de la grada al césped y viceversa, e incluso modificando el dibujo táctico, hacen imprevisible un once inicial en el que ha cambiado hasta de portero, con la insospechada titularidad de Lizoain en el Benito Villamarín.



Lo único seguro para este domingo es que junto al citado Macedo volverán a ser baja por lesión los habituales de la enfermería amarilla: Pedro Bigas, Gabriel Peñalba, Jerónimo Figueroa Momo y Emmanuel Emenike.



En la lista de convocados facilitada este sábado vuelve a estar ausente el atacante Tana, y tampoco ha sido convocado el delantero canterano Erik Expósito, pese a la carencia de gol del equipo isleño, en otra sorprendente decisión.



El Deportivo Alavés podría certificar su permanencia en LaLiga Santander ante Las Palmas que se aferra a las matemáticas para seguir con opciones a cuatro jornadas del final de la campaña.



El empate entre el Leganés y el Deportivo de La Coruña ha dejado al conjunto albiazul a una victoria de asegurarse la salvación en la máxima categoría tras una memorable 2018.



Los vitorianos llegan a este encuentro tras sucumbir en casa ante el Girona por 1-2 en un encuentro gris en el que tuvieron opciones para conseguir una mayor recompensa.



A pesar de todo, los babazorros han mejorado sus prestaciones en sus dos últimas visitas ante Espanyol y Eibar, donde mantuvieron la portería a cero y consiguieron cuatro puntos fundamentales de los seis posibles.



Abelardo se ha llevado a las islas una expedición formada por 21 jugadores, en la que no ha podido entrar Carlos Vigaray por lesión y destaca la ausencia de Jorge Franco Burgui, uno de los hombres más utilizados por el entrenador asturiano en los últimos partidos.



El técnico alavesista tendrá que elegir a 18 futbolistas para el duelo ante Las Palmas y podría apostar por una alineación formada por Fernando Pacheco en la portería, y un defensa de cuatro compuesta por Rubén Duarte y Martín Aguirregabiria, con Rodrigo Ely formando pareja en el centro de la retaguardia con el chileno Guillermo Maripán o Alexis Ruano, ya que Víctor Laguardia sufre una fuerte contractura que es posible que le impida salir de inicio.



Al medio podría regresar el capitán Manu García, junto a Tomás Pina, mientras que en las alas actuarán Rubén Sobrino e Ibai Gómez.



En la zona de ataque, es muy probable que Munir y John Guidetti repitan como referencias ofensivas en la táctica de Abelardo.

Alineaciones probables Las Palmas: Raúl Lizoain; David García, Gálvez, Ximo Navarro, Aguirregaray; Halilovic, Javi Castellano, Etebo, Jairo; Calleri, Ezekiel.



Deportivo Alavés: Pacheco; Martín, Alexis o Maripán, Ely, Duarte; Ibai Gómez, Pina, Manu García, Sobrino; Munir, Guidetti.



Árbitro: Melero López (Comité Andaluz).



Estadio: Gran Canaria.



Horario: 18.30 CET (17.30 hora local, 16.30 gmt).



-------------------------------------------------------



Puestos: Las Palmas (19º, 21 puntos); Alavés (15º, 38 puntos).



La clave: Si Las Palmas vuelve a tropezar -empate o derrota-, consumará su descenso a Segunda. Si el Alavés vence, sellará la permanencia matemática.



El dato: El conjunto isleño ha encadenado once partidos sin ganar, y en los dos últimos, ante Real Sociedad (0-1) y Betis (1-0), ha igualado su récord de derrotas en casa (10) y general (22) en toda su historia en Primera división.



La frase: "Es un día para seguir peleando, no queremos caer a Segunda delante de nuestra gente", ha dicho Paco Jémez, entrenador de Las Palmas, en la previa del partido, a su juicio, "más importante del año".



El entorno: En la anterior cita en casa ante la Real Sociedad se registró la afluencia más baja al Estadio de Gran Canaria en las tres últimas temporadas (10.531 espectadores). El posible descenso del equipo amarillo este domingo puede empeorar esa cifra.