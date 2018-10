Oltra: "Tenemos que mejorar y que ser más contundentes en las dos áreas"

El entrenador del CD Tenerife, José Luis Oltra, ha insistido en que el conjunto blanquiazul hizo un buen partido el pasado fin de semana en el choque ante el CD Lugo, aunque ha avisado de que “hay aspectos que mejorar” y de que deben “ser más contundentes en las dos áreas”.



En la rueda de prensa previa al choque del domingo en la Romareda ante el Real Zaragoza, el técnico ha dicho que se enfrentarán dos equipos que se encuentran “en una situación similar”, por lo que ha afirmado que si logran marcar primero “el ambiente en Zaragoza puede ser de mayor presión”.



José Luis Oltra ha comentado que el conjunto maño “intenta jugar bien con un fútbol asociativo y buen balón parado”, y ha avisado de que “son muy competitivos, aunque no lleguen bien en la clasificación”.



El entrenador blanquiazul ha relatado que el Real Zaragoza llega al choque con “bajas sensibles en la parte de arriba, pero es una plantilla que no tiene por qué notar esas ausencias”.



“No llegan en su mejor momento, pero tienen buenos argumentos y es difícil jugar contra ellos", ha destacado.



“Todos los equipos son más fuertes como local, hacemos hincapié cada semana cuando jugamos fuera para parecernos a ese nivel en casa. Tenemos que ser competitivos e intensos para llegar a ese nivel”, ha recalcado.



En cuanto a Tyronne del Pino, relató que “cada vez está más cerca de participar de inicio”, al tiempo que ha dicho que es un jugador que “entiende el juego y busca las cosquillas al rival”, y sobre el colombiano Joao Rodríguez ha dicho que “ha demostrado un potencial, pero esto no es jugar bien o mal y quitarte”.



“Puede jugar de inicio o a lo largo del partido. Su aportación fue muy buena, se atrevió a hacer cosas", ha dicho sobre su concurso el pasado fin de semana.

Vuelve Nano y Camille es baja

Samuel Camille no podrá jugar el domingo ante el Zaragoza por problemas físicos, mientras que Aveldaño se perderá el encuentro “en un alto porcentaje” y Nano ha entrenado con normalidad, y que si mañana lo vuelve a hacer, estará a disposición del equipo.



El técnico ha relatado que el delantero Nano, que sufrió este miércoles un esguince de tobillo, ha podido trabajar con normalidad este viernes, por lo que prevé que esté en disposición de entrar en la convocatoria.



Por otro lado, Samuel Camille no estará disponible “por un problema en la garganta”, mientras que es probable que Aveldaño no pueda jugar como consecuencia de molestias en el isquio.



Además, tampoco podrán jugar por lesión Paco Montañés y Aitor Sanz, por lo que el entrenador ha adelantado que “probablemente” deberá completar la convocatoria con algún canterano.