Las Palmas apura sus opciones de salvación ante un Betis imparable

Las Palmas acude el jueves al Villamarín con la necesidad de apurar, a falta de seis jornadas para la conclusión de LaLiga Santander, sus pocas opciones de mantener la categoría, pero enfrente tendrá a un Betis imparable en su carrera hacia Europa y en el mejor momento del curso.



El equipo de Quique Setién, extécnico del conjunto grancanario, acumula una racha de cinco victorias, la última el pasado viernes en Gerona (0-1), y está asentado en la quinta plaza de una clasificación de la que ya no quiere bajarse.



Todo es felicidad en el club sevillano, que ha tenido tiempo de organizar una comida de confraternidad en la Feria de Abril entre jugadores técnicos y dirigentes.



En el plano deportivo, el entrenador cántabro no puede contar para este partido con el mediocentro Javi García, quien debe cumplir sanción por acumulación de amonestaciones, aunque puede utilizar ahora al central Jordi Amat después de ser baja en Gerona por este mismo motivo.



Ha vuelto al trabajo con el grupo del reconvertido al lateral derecho Francis Guerrero, tras una lesión, aunque aún no está el plenas condiciones físicas para ser convocado, según reconoció el propio técnico.



Ahora las dos únicas bajas por lesión, que lo serán para lo que resta de ejercicio, son el portero Antonio Adán y el central marroquí Zou Feddal.



Mientras, el delantero paraguayo Tonny Sanabria y el extremo costarricense Joel Campbell ya han dispuesto de minutos tras superar sus dolencias.



Así, en comparación con el equipo que salió titular ante el Girona, podría darse el alta en la defensa de Jordi Amat por Javi García y la vuelta al centro del campo del argelino Ryad Boudebouz, quien descansó la pasada jornada y que entraría en detrimento quizá de Cristian Tello.



La UD Las Palmas apurará este jueves sus remotas opciones de permanencia en LaLiga Santander en un partido en el que se reencontrará con Quique Setién, el entrenador que hizo brillar el fútbol canario, y de cuya marcha el año pasado aún no se ha repuesto el equipo amarillo, ahora con un pie y medio en Segunda.



La derrota del pasado sábado ante la Real Sociedad (0-1) terminó por liquidar casi todas sus posibilidades de continuar un año más en la elite, aunque en caso de perder también en el Benito Villamarín, y que el Levante se imponga a la misma hora al Málaga, el descenso de Las Palmas no sería aún matemático, aunque sí virtual.



En la entidad isleña se da por asumido un descenso que, salvo improbable milagro, acabará produciéndose, y en las últimas horas ya han empezado a aflorar incluso nombres de jugadores que pueden causar baja o llegar como refuerzos a la plantilla la próxima temporada para intentar el regreso a Primera.



Paco Jémez, entrenador del equipo amarillo, ha tenido cuatro días para preparar en la isla el choque ante el Betis, además de un último entrenamiento previsto para el mismo jueves por la mañana en la Ciudad Deportiva del Sevilla.



El técnico recupera al defensa Alejandro Gálvez para el centro de la zaga, una vez cumplida su sanción por acumulación de tarjetas, pero sigue teniendo las bajas de los lesionados Bigas, Peñalba, Momo y Emenike.



Las principales novedades en la convocatoria son el descarte de Tana, que vuelve a pasar de la titularidad a la grada, y la vuelta del lateral derecho brasileño Míchel Macedo tras superar unas molestias musculares.



Jémez ha dicho que quiere "quitarle el balón" al Betis con una presión alta, que hará "algunos cambios" con respecto a la última alineación, y vuelve a apelar a la "dignidad" y respeto al escudo para seguir compitiendo pese a la situación límite.

Ficha técnica Real Betis: Dani Giménez; Barragán, Mandi, Bartra, Jordi Amat, Junior; Joaquín, Fabián, Guardado, Boudebouz; y Loren.



Las Palmas: Chichizola; Míchel Macedo, David García, Gálvez, Aquirregaray; Halilovic, Javi Castellano, Etebo, Nacho Gil; Erik Expósito y Calleri



Árbitro: José María Sánchez Martínez (Comité Murciano).



Estadio: Benito Villamarín.



Hora: 20.30