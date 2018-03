El Tenerife buscará seguir escalando puestos en la clasificación este domingo

El Numancia regresa este domingo a Los Pajaritos con la intención de recuperar la fortaleza en su estadio frente al Tenerife, en un partido donde habrá varios cambios en el once y en el que al equipo soriano sólo le sirve la victoria para regresar a la zona noble de la clasificación, mientras que el visitante quiere continuar con su escalada en la misma.



El técnico numantino, Jagoba Arrasate, ha señalado en su comparecencia ante los medios de comunicación la necesidad que tiene su equipo de recuperar las buenas sensaciones en Los Pajaritos para doblegar al Tenerife y seguir enganchados en la clasificación a los puestos de promoción.



En la última comparecencia frente al Real Zaragoza, el equipo soriano dio demasiadas facilidades al rival, que terminó aprovechando los desajustes defensivos para llevarse los tres puntos de Los Pajaritos.



Arrasate no quiere que la historia se repita frente al Tenerife e insistió durante la semana en la necesidad de recuperar la seguridad defensiva del equipo en casa, donde apenas ha encajado goles y ha sumado diez victorias en la presente temporada.



La segunda vuelta del Numancia está siendo más pobre que la primera, ya que apenas ha sumado nueve puntos en las nueve jornadas disputadas, prácticamente la mitad que en la primera vuelta.



Para el compromiso frente al Tenerife, Arrasate ha confirmado que habrá cambios en el once inicial respecto al último compromiso liguero en Barcelona.



Diamank, Marc Mateu y Pere Milla serán titulares frente al Tenerife. Otra novedad será el regreso de Manu del Moral a la punta del ataque, tras estar aquejado la pasada semana de un proceso gripal.



El CD Tenerife afronta la visita a Los Pajaritos con el reto de continuar con su escalada en la clasificación y recortar distancias con la zona de promoción, que cuando llegó Joseba Etxeberria al banquillo insular la tenía a once puntos de diferencia.



Los canarios, que han sumado trece de los quince puntos en juego con el técnico vasco, buscarán su cuarta victoria consecutiva, con la que superarían a un rival directo y aumentarían las esperanzas en la isla.



En el vestuario blanquiazul, que comenzó la temporada con el objetivo claro del ascenso, ya se ha vuelto a hablar de que aspiran a alcanzar los puestos de promoción, aunque han insistido en el mensaje de "partido a partido" y "semana a semana".



Joseba Etxeberria deberá hacer dos cambios en el once inicial ante las bajas, aunque las sanciones de Alberto y Carlos Ruiz y la lesión de Aitor Sanz limitan su margen de decisión, puesto que solamente cuenta con dos centrales, Jorge Sáenz y Aveldaño, y los dos mediocentros Vitolo y Luis Milla.



Mientras tanto, continúa recuperándose de su lesión el onubense Juan Villar, al tiempo que Filip Malbasic se ha recuperado de las dolencias que sufrió la semana pasada.



- Alineaciones probables



Numancia: Aitor Fernández; Unai Medina, Escassi, Carlos Gutiérrez, Saúl García; Diamanka, Iñigo Pérez; Pablo Valcarce, Pere Milla, Marc Mateu; Manu del Moral.



Tenerife: Dani Hernández; Luis Pérez, Aveldaño, Jorge, Camille; Vitolo, Luis Milla; Suso Santana, Bryan Acosta, Álex Mula; y Samuele Longo.



Estadio Los Pajaritos. Soria. 20.00 horas.



Árbitro: Prieto Iglesias (Comité navarro).