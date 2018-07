Ozuna vendrá a conquistar La Palma el 11 de agosto con única fecha en Canarias

Ozuna trae a La Palma, como fecha única en Canarias, su primera gira oficial, Odisea Tour, que comenzó en Atlanta (Georgia) el 26 de mayo, pasando por más de 30 ciudades en Estados Unidos y que llega a Europa para actuar en varias ciudades españolas. Lo hará en el Recinto Central de las Fiestas Trienales de El Pino el próximo 11 de agosto, para deleite de los jóvenes seguidores del género urbano en el Archipiélago, se informa en nota de prensa.

El cantante puertorriqueño ha confirmado su único concierto en las Islas tras conocerse la cancelación de la gira de J Balvin en España, que incluía fecha en La Palma. El 11 de agosto, la ciudad pasense recibirá a la estrella latina de mayor proyección, que tendrá de invitados previos a Maikel Delacalle y Karen Méndez.

Con solo 26 años, Ozuna tiene más de 15 canciones que superan las 100 millones de reproducciones en YouTube, llegando en el caso de Criminal, en colaboración con Natti Natasha, hasta casi 1.500 millones de reproducciones en Youtube (1,5 billones) y 400 millones en Spotify. Saltó a la fama en 2016 y su trayectoria, en este corto espacio de tiempo supera, como fenómeno similar, a los inicios de artistas urbanos como Maluma.

El negrito de ojos claros, como se autodenomina y se le presenta en sus canciones, ha convertido su nombre en sinónimo de ‘fiesta’. Y esto, saliendo desde abajo: “Crecí en una odisea: no tenía carro, tenía que coger guagua a todos lados; no fue fácil, pasamos hambre, se iba la luz, se iba el agua… pero así aprendí compañerismo y a sobrevivir, a no depender de nadie”, explicó Ozuna en el documental Música sin Fronteras, de YouTube.

Pese a su juventud, es complicado encontrar a algún joven que no haya escuchado su voz o bailado sus canciones. El cantante puertorriqueño ha tenido a su merced durante estos años las radios, los bares, las fiestas, las listas de popularidad, los taxis, buses… cualquier espacio donde suenen ritmos latinos ha sido invadido por su voz.

El ascenso de Ozuna se ha cocinado de colaboración en colaboración. Ahora, se ha coronado como uno de los conciertos de reguetón más apetecidos del panorama musical latino. Y es que no importa el ritmo, si lo busca, Ozuna tiene un hit. El último de ellos, en días recientes, su debut en el remix de la canción El Anillo de la Diva del Bronx, Jennifer López.

Los jóvenes de La Palma y de Canarias en general, los seguidores del Trap, del reguetón y de la básica urbana en general están de enhorabuena con la confirmación de este artista de proyección internacional.

La presencia de un nuevo cabeza de cartel en la Fiesta Latina que se celebrará en El Paso el 11 de agosto permitirá a los que ya habían adquirido su entrada acceder al recinto con el mismo ticket. Si desean cambiar o devolver podrán dirigirse también al punto de venta en el que hayan adquirido el mismo.

Las entradas para el evento pueden conseguirse online en tomaticket.com, ticketbell.com y entrees.es, además de forma física en cualquier oficina de turismo de La Palma a través del CIT Tedote.