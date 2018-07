Jorge Pais leerá este viernes el pregón de las fiestas trienales de La Bajada de El Paso

El arqueólogo Jorge Pais.

Jorge Pais, doctor el Arqueología y Premio José Pérez Vidal 2017, leerá este viernes el pregón de las fiestas trienales de la Bajada de la Virgen del Pino del municipio de El Paso. La lectura tendrá lugar, a partir de las 20:30 horas, en el balcón del Ayuntamiento.

Pais nació en El Paso el 3 de abril 1962 y ha residido siempre en su municipio. Casado y padre de dos hijas, es licenciado en Geografía e Historia, doctor en Arqueología, director científico del Parque Arqueológico de Belmaco, inspector de Patrimonio Histórico del Cabildo y director del Museo Arqueológico Benahoarita. El pasado año fue galardonado con el Premio de Investigación José Pérez Vidal 2017.

“He recibido premios, elogios, felicitaciones, todos para mí muy importantes, pero con esta elección sentí un poquito de miedo, mucho agradecimiento y no terminas de creértelo. Intentaré reivindicar el papel de pequeño tesoro que para mí es este municipio”, manifestó recientemente el pregonero.

“Esta parte de mi vida está siendo muy emocionante: el premio Pérez Vidal 2017, la pronta puesta en escena del Centro de Interpretación Benehauno y ahora ser el pregonero en mi pueblo de La Bajada, me siento responsabilizado”, aseguró.

Dijo que el pregón “irá en parte encaminado a explicar y defender la importancia de El Paso en materia arqueológica”. “Me acuerdo de mi abuela y de mi padre, y del olor a orégano, no me importa decir que este nombramiento o designación es lo que más satisfacción personal me ha producido y sé que ellos que ya no están también lo hubieran vivido así”, afirmó.