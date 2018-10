Ferraz: “En Mazo no se ejecutará ni un solo euro del Fondo de Desarrollo del 2017 en plazo”

Damaris Ferraz, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Villa de Mazo.

El PP de Mazo, a través de su concejal Damaris Ferraz, ha manifestado, tras una pregunta formulada en el pasado pleno ordinario, que “en Mazo no se ejecutará ni una solo euro del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) del 2017 en plazo”. La portavoz del PP en en el Ayuntamiento de Villa sostiene que de las obras de Fdcan que debían estar ejecutadas antes de finalizar octubre no hay nada y la previsión no es halagüeña.

Damaris Ferraz recordó que para la anualidad correspondiente al año 2017 en Mazo “estaba prevista la Curva del Estudiante; la adquisición de terrenos para el Museo del Corpus y la redacción del proyecto, y la red contra incendios tanto la redacción del proyecto como la adquisición de terrenos así como una cuantía para el inicio de la obra”. A lo que se suma, según la respuesta del concejal de obras, “una actuación inicial de la mejora de la red de abastecimiento”. Todas estas obras, apunta, “deberían estar ejecutadas antes de finalizar el mes de octubre como recoge el acuerdo entre el Cabildo y el Gobierno de Canarias y la realidad es que a día de hoy no se ha movido ni una sola piedra”.

“Lamentablemente la certeza que tenemos es que en nuestro municipio no se llegará de ninguna manera en el plazo previsto para la ejecución de las actuaciones y es un tema que nos preocupa enormemente”, dijo.

La concejal del PP señala que “se trata de en torno a 900.000 euros los que estaban previstos en el Fdcan del año 2017 y lo peor de todo es que ni se han iniciado las actuaciones pero lo más grave todavía es que no parece que lleven el ritmo adecuado sino un retraso considerable”.

En el caso del Museo del Corpus, apunta Ferraz, “que según han informado en pleno los trámites están aún en una situación bastante incipiente sin que se hayan iniciado los expedientes necesarios tanto para la compra como para la contratación del proyecto y condicionados a que se pueda contar con una prórroga del Gobierno Autonómico”.

Por otro lado, continúa, “en relación a la red contra incendios, en la parte alta del municipio, dependiente del Consejo Insular de Aguas del Cabildo, la información no es mucho más esperanzadora ya que acaba de aprobarse el proyecto recientemente. Y finalmente, en la Curva del Estudiante no se ha iniciado las obras”.

“Nos preocupa enormemente esta situación y esperamos que finalmente Mazo no pierdas estas inversiones por la falta de gestión política”, ha concluido la portavoz.