Juan Carlos González Martín, candidato de Podemos al Cabildo de La Palma en las próximas elecciones del 26 de mayor de 2019.

Juan Carlos González Martín será el candidato de Podemos al Cabildo de La Palma en los comicios del 26 de mayo de 2019. González Martín encabezará la lista al haber obtenido el respaldo de los inscritos en el proceso de Primarias que la formación morada ha celebrado entre el 20 al 25 de noviembre, informa Podemos en una nota de prensa.

Juan Carlos González Martín, licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de La Laguna en 1980, lleva trabajando casi 33 años en educación, 28 como maestro de Educación Física en colegios de primaria e institutos de la Isla, donde he desempeñado cargos directivos durante una docena de años.

En el Cabildo de La Palma desempeñó funciones de director de Deportes durante 1991 y 1992.

Ha colaborado con el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma en la dirección de Los Acróbatas, como acto de las Fiestas Lustrales de la Bajada de la Virgen, durante las tres ediciones consecutivas.

En Ecopalma (asociación de productores y consumidores biológicos de La Palma) ha desempeñado cargos durante 12 años (desde presidente hasta vocal). También trabaja en una finca ecológica desde el año 1980. Durante más de una veintena de años ha militado en el STEC (Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza).

Señala que su “principal motivación es la de poner mi granito de arena para que tanto mis ex alumnos como mis propios hijos puedan tener unas perspectivas de futuro más halagüeñas que las que se les presentan en la actualidad, tanto a nivel educativo, como laboral”.

Por otra parte, “por mi edad ya me tocó luchar contra la dictadura y durante la transición por conseguir unos derechos que ahora nos están robando, por lo cual, la lucha no me es extraña, y seguiré en ella en un partido que me ofrece esa oportunidad”.

Por último, apunta, “intentaré colaborar para que tanto en La Palma, como en Canarias este partido (Podemos) se consolide y podamos ofrecer respuesta a los mayores problemas que se nos presentan”.

Noemí Santana

Por su parte, Noemí Santana será la candidata de Podemos Canarias a la Presidencia del Gobierno en las elecciones autonómicas tal haber obtenido el apoyo de 2.344 del total de 4.480 inscritas e inscritos que han participado en el citado proceso de primarias.

El 52,96% ha apoyado a la actual secretaria general de Podemos Canarias, Noemí Santana, en su candidatura Juntas Más Fuertes, frente al 39,92% que lo ha hecho a Mari Carmen Martín, que encabezaba la lista de Todas a ganar 2019.

Junto a Noemí Santana, han salido elegidas en la isla de Gran Canaria Gemma Martínez, Carmen Valido y Miguel Montero, mientras que Manolo Marrero encabezará la plancha al Parlamento por la isla de Tenerife al obtener el mayor respaldo en el proceso de Primarias, acompañado por Laura Fuentes, que será la número dos en Tenerife cuando se repartan los candidatos por circunscripciones.

Del resto de islas, los cabeza de lista serán María del Río, por Lanzarote y Ana Gloria Sánchez por Fuerteventura.

Cabildos

Por lo que se refiere a los cabildos, Conchi Monzón será la candidata a la Corporación Insular de Gran Canaria; María José Belda a la de Tenerife; Gustavo García; por Fuerteventura, María Antonia Perera al de Lanzarote; Juan Carlos González Martín al de La Palma, y Amado Carballo a El Hierro, toda vez nadie se presentó a encabezar la lista para el Cabildo de La Gomera.

Por último, el candidato a disputar la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria será Javier Doreste, que ha conseguido el respaldo del 53% de los votantes en las Primarias, frente a César Merino de la plancha Juntas más Fuertes que obtuvo un apoyo del 45%; en La Laguna, será María José Roca quien dispute a José Alberto Díaz el bastón de mando de la Ciudad de los Adelantados.

Pino Sánchez, secretaria de Organización de Podemos Canarias, ha afirmado tras conocerse el recuento oficial de los resultados del proceso de elección que “este proceso ha servido para confrontar de forma sana y democrática ideas encaminadas a fortalecernos para conseguir desalojar a Coalición Canaria de las instituciones en 2019”.

“Apabullante” aumento de la participación

En la votación de junio de 2017 para elegir a la secretaria general, proceso de Primarias en el que por primera vez se usó el baremo de los inscritos e inscritas activos (que han registrado su DNI y han participado en al menos, una consulta interna en el último año) para poder ejercer el derecho a voto, participaron un total de 3.506 personas, un 16’5% menos que ahora.

Por ello, Sánchez ha querido agradecer la “apabullante” participación de las inscritas e inscritos en este proceso tan importante para la formación morada en las Islas, y ha asegurado que “hemos vuelto a demostrar que nuestras candidaturas son las de la gente y no se ponen a dedo, como en otras formaciones”.

“Nos enorgullece que los inscritos e inscritas de Podemos Canarias nos hayan convertido en la organización territorial que más ha participado en este proceso de todo el Estado”, ha concluido.