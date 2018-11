Amnistía Internacional sale a la calle contra la violencia sexual en España

Amnistía Internacional sale a la calle con la campaña #Nomáspiedras en la lucha contra la violencia sexual en España el próximo sábado, 10 de noviembre, entre las 10:00 y las 13:00 horas, en la calle O'Daly de Santa Cruz de La Palma, frente al Ayuntamiento, se informa en nota de prensa.

“La violencia sexual es una grave violación de derechos humanos. En España, según datos de la Macroencuesta de Violencia contra las Mujeres de 2015, el 13,7% de mujeres desde los 15 años reconoce haber sufrido violencia sexual en algún momento de su vida. Sin embargo, la falta de recolección de datos desagregados impide conocer la dimensión de este tipo de violencia. La ausencia de iniciativas públicas, como campañas de prevención; la falta de servicios especializados; o la inexistencia de especialización de las personas que atienden a estas mujeres y niñas, abren un camino lleno de obstáculos para aquellas que deciden denunciar”, asegura Amnistía Internacional.

“Si a esto unimos la persistencia de prejuicios discriminatorios que ponen en duda la credibilidad de sus testimonios, los derechos de mujeres y niñas víctimas de violencia sexual se tambalean”, añaden.

Amnistía Internacional sale a la calle con la campaña #NomásPiedras en un intento de “visibilizar los obstáculos a los que mujeres se enfrentan tras haber sido víctimas de violencia sexual”. "No podemos acostumbrarnos a vivir normalizando la violencia sexual. Por eso, Amnistía Internacional sale a la calle junto a miles de mujeres y hombres que ya no consienten que este tipo de agresiones se sigan produciendo y no se garanticen los derechos de quienes han sido agredidas", dicen.

"El próximo día 10 de noviembre, en la calle O´Daly, a las 10:00h, te invitamos a que hagas el recorrido lleno de obstáculos, basado en un 2 Págs. 2 caso real, que hacen las mujeres que han sufrido agresiones sexuales y reclaman sus derechos", explican.

En esta campaña Amnistía Internacional lanza un manifiesto que busca apoyos de organizaciones de la sociedad civil, así como del resto de la ciudadanía para que “recordemos a las instituciones que ante la violencia sexual hay derechos, entre otros, acudir a la policía y ser informada sin prejuicios, recibir atención adecuada en cualquier hospital, y acceder a una justicia libre de estereotipos y revictimización”, concluyen.