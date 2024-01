Josie 'baila con las estrellas' en Mediaset: “Me apetecía darme un garbeo por Telecinco. Vengo sin traicionar a nadie”

Después de aprender a cocinar e imitar delante de las cámaras de televisión, Josie prueba ahora suerte con el baile. El estilista es uno de los 13 concursantes famosos de Bailando con las estrellas, el nuevo talent show de Telecinco. El programa, que se estrena este sábado 13 de enero (22:00 horas), es el tercer gran formato en el que concursa el manchego tras MasterChef Celebrity 5 (La 1) y Tu cara me suena 10 (Antena 3).

“He ido a los talents más duros de la televisión. Siempre acabo en una clínica de wellness (bienestar) cuando acabo uno de estos, es muy fuerte”, apunta el experto en moda durante su conversación con verTele. Eso sí, confía en que las experiencias del pasado le sirvan de ayuda para superar este nuevo reto que se le presenta: “Que te ofrezcan Bailando con las estrellas cuando ya tienes un máster en esto lo disfrutas de otra manera, aprendes a gestionar tus energías y tus tiempos y a no quemarte como yo me quemé en otros”.

Pese a las 'quemaduras' pretéritas, aquí está, dispuesto a dar lo mejor de sí mismo en un nuevo programa. Primero, porque la felicidad que le reportan estos formatos supera la exigencia que éstos conllevan. Y segundo, porque las cadenas y las productoras no dejan de contar con él para ser concursante.

En este sentido, Josie reconoce que tuvo “muchas ofertas” mientras negociaba su fichaje por Bailando con las estrellas, pero niega categóricamente que haya traicionado a TVE, tal como se ha publicado, cuando por las mismas fechas se le ofreció participar en uno de sus próximos programas, Baila como puedas. “Me apetecía mucho esto [concursar en Bailando con las estrellas] y darme un garbeo por Telecinco, que es algo con lo que estoy encantado. Ellos querían que yo estuviera y yo estoy encantado de estar aquí. Como soy libre como el viento, porque no me he casado con ninguna cadena jamás, he venido aquí sin traicionar a nadie”.

Con lo que si está 'casado' Josie es con su compromiso con Cristina Pedroche y la elección de su vestido para las Campanadas, que hace unos días vivió su noveno capítulo. “Es algo a lo que nunca le voy a decir que no, porque ella no se lo merece. A mí siempre me apetece y lo veo como algo muy divertido y positivo”, dice, a la vez que avisa: “También te digo que no podemos estar siempre haciendo lo mismo”.

¿Cómo van los ensayos y las clases de baile?

Ayer [por el miércoles], por ejemplo, lo hice fatal. Hay muchos días que controlo todo muy bien, pero es un trabajo muy intelectual. La cabeza es la que lleva tu cuerpo y todos los pasos. Si tú un día patinas mentalmente, da igual que estés bien físicamente, porque no funciona nada. Ojalá este sábado tenga el mejor de mis días y pueda tener un debut increíble, porque tienes que estar muy lúcido para bailar bien, y ayer no lo estuve [ríe].

Pero otros días sí lo has estado.

Otros días sí, pero es verdad que yo parto de cero. El primer ensayo y el primer día que conocí a mi pareja de baile fue el 26 de de diciembre, después de Navidad y antes de las Campanadas y todo el lío aquel [se refiere al vestido de Cristina Pedroche]. Para mí ha sido súper difícil el arranque de esta aventura, pero estoy muy ilusionado porque creo que es el lugar en el que tengo que estar ahora y el programa en el que yo quería estar. Tenía muchas ofertas, pero yo quería estar aquí.

¿Qué te llevó a aceptar la oferta de 'Bailando con las estrellas'?

Muchas cosas de las que ya conocía. Desde que lo presenta Jesús Vázquez, que me apetecía un montón trabajar con él, hasta el organigrama del programa, del talent y del formato internacional. Me apetecía mucho esto y darme un garbeo por Telecinco, que es algo con lo que estoy encantado. Ellos querían que yo estuviera y yo estoy encantado de estar aquí. Como soy libre como el viento, porque no me he casado con ninguna cadena jamás, he venido aquí sin traicionar a nadie.

Se ha publicado que yo he traicionado a productoras y cadenas, que es algo que realmente me ha sentado mal y espero que rectifique toda esa gente que lo ha publicado. Yo no voy a entrar ni en calumnias ni en injurias. No se puede llamar traidor a alguien que no tiene la capacidad de traicionar, porque yo no la tengo. Yo no tengo contratos de cadenas, con lo cual no puedes traicionar a alguien con el que no estás casado. Y como soy libre, he podido venir aquí. Y aquí estoy.

Entonces, ¿tuviste una oferta para participar en 'Baila como puedas', el programa de baile que prepara TVE?

Tenía ofertas de varios formatos de televisión de distintas cadenas. Había uno de baile y estaba éste también [Bailando con las estrellas]. Leí todo, y el que más me gustaba era éste, y por eso vine. Ejercí mi libertad de movimiento. Me fui donde más me apetecía. Hay una productora que está preparando un programa de baile en TVE y que, por supuesto, me lo ofreció de mil amores. Yo amo a esa productora, con ellos empecé [se refiere a Zeppelin TV, con la que trabajó en el programa de Cuatro Supermodelo 2008] y les deseo toda la suerte del mundo. A TVE la amo y no he traicionado a nadie. En dos semanas me verás en Maestros de la costura.

No me tomo la televisión como algo funcionarial, ni que estés casado ni nada. Yo estoy en Bailando con las estrellas y daré lo mejor de mí. Si lo hago bien y quieren contar conmigo en otros proyectos de otras cadenas, los haré. Y si no, me iré a 'Villa Josie', que tengo muchas cosas que hacer. A mí no se me caen los anillos por nada, sé hacer mil cosas y te diría que, bueno, tengo ya varias profesiones [risas]. Puedo estar en diferentes medios, que es lo natural.

No firmaría un contrato de cadena para estar haciendo formatos que no me gusten; yo eso no lo sé defender. Soy un personaje televisivo real, no hay trampa ni cartón y nunca he llevado pinganillo ni he tenido tarjetitas. Si me lo ofrecen dentro de un tiempo a lo mejor lo hago, porque creo que sería otra cosa que hacer y que aprender. Al final, tú tienes que seguir aprendiendo de televisión a medida que la vas haciendo.

Hablando de tus diferentes profesiones, a nivel televisivo has sido cocinero ('MasterChef Celebrity 5'), imitador ('Tu cara me suena 10') y ahora bailarín ('Bailando con las estrellas'). ¿Imaginaste en algún momento que te convertirías en todo un concursante de grandes formatos?

¡Qué va! Cuando empecé en televisión me lo planteé como ir a Supermodelo, meterme en un barco y dar tres vueltas al Mediterráneo, nada más. Pero le fui gustando a diferentes productoras, me fueron metiendo en diferentes canales y a lo tonto llevo 16 años combinándolo con mi profesión y con muchos temas y proyectos vitales, como es Villa Josie. Hago muchas cosas, y una de ellas es la televisión, que no la voy a dejar de momento porque me encanta. Pero bueno, tampoco me voy a jubilar aquí, también te digo.

16 años en televisión, y en los últimos cuatro has concursado en tres grandes formatos de las tres grandes cadenas. ¿Hay algún secreto para conseguir ganarte la confianza de todas, tal como has hecho tú?

¡Yo no he hecho nada! Simplemente he ido a la tele, me he divertido y he tenido la capacidad de aprender y de sorprender. Creo que nadie daba un duro por mí, y de repente fui demostrando que podía abrir diferentes melones, por así decirlo, y seguir sorprendiendo. Ojalá esto pase en Bailando con las estrellas. Ya te digo: si lo hago bien aquí, fenomenal; si lo hago mal y solo estoy unas semanas, pues me voy a casa. No me lo tomo como una presión.

Estar en televisión no es mi única profesión, así que tengo esa libertad y esa tranquilidad. Yo estoy aquí ahora mismo, pero mañana puedo estar trabajando en otro sitio y en otro lugar del mundo. La vida es muy corta, pero a la vez es muy larga, y el mundo es pequeño, pero a la vez es muy grande. Te puedes mover, hacer otras cosas y sorprenderte a ti mismo. Al final, yo me he ido embarcando en aventuras televisivas y esta es una más.

Diría que bailar es mil veces mejor que cocinar y mucho mejor que cantar delante de tanta gente Josie

Vas encadenando programas porque gusta tu forma de hacer televisión, ¿pero cómo definirías tu forma de hacer televisión?

Es una forma de hacer televisión y de estar en la vida muy de verdad. No sé como decirte. Yo no tengo un guion.

La clave es la autenticidad, entiendo.

Sí, es ser como yo soy. Pero ser como yo soy lleva un trabajo, porque viene de un trabajo personal de muchos años. Es descubrirte a ti mismo, defenderte y mostrarte al mundo siempre en tu mejor faceta, hagas tele, cocina o el vestido más comentado del año en España. Hay que hacerlo todo siendo fiel a ti mismo, divirtiéndose y 'viviendo rasé', que es lo que yo digo siempre.

En la promo de 'Bailando con las estrellas' dices que hay programas que te han “envejecido”, pero que esperas que este te rejuvenezca.

Hay programas que han sido muy duros de hacer, en los que me he dejado la piel y la vida ahí. Estos programas me han envejecido, pero me han ayudado mucho a hacer televisión y, sobre todo, a entretener en prime time. Que te ofrezcan Bailando con las estrellas cuando ya tienes un máster en esto lo disfrutas de otra manera, aprendes a gestionar tus energías y tus tiempos y a no quemarte como yo me quemé en otros.

Además, el formato te permite desarrollarte bailando, que es antienvejecimiento, drenante y muy positivo para la cabeza y el espíritu. Te diría que bailar es mil veces mejor que cocinar y mucho mejor que cantar delante de tanta gente. Creo que lo voy a disfrutar más, por eso estoy tan contento. Es el único programa que espero que no me envejezca como han hecho los otros, porque yo he ido a los talents más duros de la televisión [risas]. Siempre acabo en una clínica de wellness (bienestar) cuando acabo uno de estos, es que es muy fuerte.

Pero aun así aceptas el siguiente.

¡Porque me encanta! Es una suerte. Para estar ahí te tienen que invitar una productora y una cadena. Es una invitación, no un trabajo en el que tú dices 'quiero ir'. No, no. Si tú quieres ir, a ellos les da lo mismo. Te llaman porque ven algo especial en ti y ven unas capacidades con las que puedes dar brillo a ese formato. Yo espero darlo, pero creo que soy muy afortunado. Cuando te gusta la televisión y has estado en todos los talents es un buen pompón curricular.

No sé si me veo en Supervivientes, creo que mi médico antiedad no me dejaría Josie

Para ti, ¿qué lugar ocupa la pura competición cuando participas en esta clase de programas?

No puedes competir contra tus contrincantes ni cuando cocinas, ni cuando imitas y ni cuando bailas. Te da igual, porque hay una competición mucho más fuerte contra ti mismo, contra tus fuerzas y contra lo que estás pasando en ese momento y cómo te lo tomas. Por tanto, la mayor competición es contra ti y contra tus capacidades mentales y físicas. Son programas muy duros donde se duerme muy poco y donde pasas muchos nervios, porque cada vez que te explican cómo se desarrolla una coreografía y van aumentando los pasos de baile, te puede petar la cabeza. Así te lo digo (risas).

Puedes tener ganas de ganar una gala en concreto y tal, pero al final siempre compites contigo mismo. Lo bueno es que aquí los concursantes no estamos solos, tenemos a alguien que nos apoya todo el rato. En mi caso es profesora de baile y pareja de baile, y esto es lo mejor que te puede pasar.

Dices que estos programas son muy duros y que duermes poco. Ahora que estás en uno de Telecinco, ¿te ves en un futuro participando en 'Supervivientes'?

¡No sé, no sé! Mira, no sé si me veo. Creo que mi médico antiedad no me dejaría.

Una experiencia así sería ya demasiado, ¿no?

No sé si yo haría eso bien, pero todo puede pasar. Yo nunca diga nunca.

Las Campanadas están todavía muy recientes. ¿Qué balance haces de todos estos años trabajando en el vestuario de Cristina Pedroche?

Muy positivo. Creo que esto nos ha cambiado la vida a todo el equipo. Lo que más me ha dado ha sido popularidad, y en España a veces es complicado que la gente te sepa reconocer. A mí se me ha encasillado mucho aquí, que a largo plazo no sé si es positivo, pero al final haces el vestido más secreto. Es un estilismo muy comentado, pero a la vez muy secreto, y los protagonistas de todo esto son caras muy reconocibles. No solo Cristina por ponérselo, sino los que estamos ahí dentro del meollo.

Es algo muy emocionante, y este año lo he disfrutado como si fuera el primero. Esto es muy importante, porque cada año te tienes que volver a enamorar de este proyecto. Yo no soy muy de repetir cosas. Yo siempre me he dedicado a la moda, y lo que más me gusta de la moda es lo efímera que es y la capacidad nula de estancamiento que tiene, porque la moda siempre evoluciona. Y esto es lo que yo he intentado llevar a las 'Pedroche Campanadas', pero te prometo que después de nueve años es complicadísimo volverse a emocionar.

Es el vestido más comentado cada año, para bien y para mal. ¿Tú cómo llevas las críticas?

Son fundamentales. La gente tiene que comentar para bien y para mal, que es de primero de Warhol. Imagínate que muestra el jardín vertical que llevaba este año y genera consenso porque a todo el mundo le parece bien. Eso no serían las 'Pedroche Campanadas', porque este el espíritu también. Es un espíritu catártico. La gente desata sus pasiones una vez al año y es una catarsis. Es lo guay que tiene esto y por lo que me fascina lo que se ha montado alrededor. Tener una catarsis que ya es una tradición en España, como es lo del vestido, es casi como Papá Noel.

La indiferencia es lo peor que te puede pasar, y yo nunca he dejado indiferente Josie

Entiendo que sería peor la indiferencia.

No, no, no, no. ¡Eso es lo peor que te puede pasar! (risas). Yo nunca he dejado indiferente desde niño. Nunca, jamás. Siempre acaparaba las miradas y las críticas, estoy acostumbradísimo. Sé que durante el estreno de Bailando con las estrellas, España se va a poner morada en Twitter poniéndonos verdes, porque seguro que todos bailamos mal menos Adrián Lastra [finalista de Mira quién baila y ganador de Mira quién baila: La Revancha en las versiones americanas de Univisión]. Pero va a ser tan divertido y lo gente se lo va a pasar tan bien con un programa en directo, con un jurado increíble y Antonia Dell'Atte desatada... Bueno, bueno. Va a ser lo más.

Por cierto, ¿qué te ha dicho Pedroche sobre tu fichaje por 'Bailando con las estrellas'?

Me ha dicho que lo tengo que hacer muy bien y me ha deseado toda la suerte del mundo. Ella siempre está conmigo. Me emociona porque lo que tenemos es algo muy familiar. Cuando empezó con las 'Pedroche Campanadas', ella y yo apenas nos conocíamos porque llevábamos solo un año trabajando juntos. Ahora llevamos nueve más. Ella fue la primera que me dijo 'ánimo y ojalá lo hagas bien'.'

Antes de las últimas campanadas, nos dijo que había Pedroche para rato en las campanadas. ¿También hay Josie para rato trabajando en su vestido de cada Nochevieja?

No lo sé. A mí no me llamó ninguna cadena para trabajar con Cristina, sino que me llamó ella. Todo empezó como una broma y pensamos que no lo iba a ver nadie. Fue casi como la broma de que su marido se ponga el vestido del año anterior. Todo han sido como unas bromas que se han convertido en tradiciones. El día que se acabe, se acabó, pero si Cristina me sigue llamando, por supuesto que seguiré colaborando con ella. Es algo a lo que nunca le voy a decir que no, porque ella no se lo merece. A mí siempre me apetece y lo veo como algo muy divertido y positivo, pero también te digo que no podemos estar siempre haciendo lo mismo.