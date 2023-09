Rocío Martínez, de la TV a hacer historia en la radio: “Abro una puerta que todavía estaba cerrada para nosotras”

Tras siete años presentando Antena 3 Deportes cada noche, Rocío Martínez hace “doblete” esta temporada en Atresmedia poniéndose también al frente de Radioestadio Noche en Onda Cero desde este mismo lunes 4 de septiembre.

La periodista hará historia por partida doble: primero, porque por primera vez una mujer dirigirá y presentará la temporada de un programa nocturno deportivo, ese “género” que inventó en los 70 José María García y sigue vivo en nuestros días. Y segundo, porque junto a Edu Pidal será la primera vez que uno de estos espacios tenga dos presentadores, y no una única figura como Juanma Castaño en la Cope o Manu Carreño en la SER.

Hablamos con Rocío Martínez sobre si ha recibido algún mensaje de sus ahora rivales, para saber cómo afronta este cambio de la televisión a la radio, y para que valore cómo llevará pasar de la información rígida de un informativo televisivo a la opinión y moderación de una tertulia radiofónica: “Cuando tú te pones delante de un micrófono, eres un periodista y tienes que ser riguroso”.

¿Se siente responsabilidad por ser la primera mujer que presenta y dirige una temporada de la noche radiofónica deportiva?

Responsabilidad la tienes siempre que te pones delante de un micrófono o de una cámara. Yo siempre he pensado que si hay alguien que decide pasar un ratito de su vida escuchando lo que tú digas, esto te otorga una gran responsabilidad y te obliga a un gran rigor. El hecho de convertirme un poco en “pionera” dentro del periodismo deportivo, siendo la primera mujer que dirige y presenta como titular un programa radiofónico de noche, lo que me hace es mucha ilusión, sobre todo porque pienso en las chicas jóvenes que están estudiando periodismo, que quieren ser periodistas y dedicarse al deporte. Yo no me siento ejemplo de nada, pero ahora con mi presencia ellas pueden ver que las mujeres podemos llegar a cualquier ámbito profesional dentro del periodismo deportivo. La última incorporación que ha habido es ver a mujeres narrando partidos de fútbol, creo que ese huequito era el único que faltaba.

Me hace ilusión también por la forma en la que he llegado aquí, currando mucho y siendo muy hormiguita. Al final te das cuenta de que cuando tú le pones pasión y trabajo a algo, puedes conseguirlo. Digamos que abro una puerta que todavía estaba cerrada para nosotras, y la verdad es que estoy muy contenta.

Debutas este lunes en un momento clave, tras la suspensión a Rubiales. ¿Qué opinas de lo sucedido, y cómo lo vas a reflejar?

Para reflejarlo, vamos a ver en qué situación estamos, que el periodismo va mucho día a día. Yo creo que hay un sentimiento casi unánime de que lo que ha hecho Rubiales no se puede hacer. Tú no le puedes dar un beso a nadie, mucho menos si eres su su superior. Eso no lo justifica ni el contexto de euforia. Y desde mi punto de vista también, él no ha gestionado bien esta situación porque creo que no ha sido consciente desde el principio de que eso no se podía hacer, que está mal hecho. Otra cosa será si existe o no vía judicial, que yo ahí no me meto. Pero no creo que vuelva a haber un jefe que se le ocurra celebrar nada con una persona que esté a su cargo dándole un beso. E incluso aunque no estuviera a su cargo, es algo que no procede y que no es una buena imagen para el fútbol español tampoco. Al final hasta la propia Federación ha pedido la dimisión de Rubiales, porque se hace un daño muy grande al fútbol español no sólo por eso, también por el gesto que tuvo en el palco de autoridades. Creo que le ha faltado un poco de empatía también, por ver cómo se sentía ella.

Al final a mí una de las cosas que me da más pena es que todo esto no digo empaña, porque no lo empaña en absoluto, sino que tapa un poco el gran éxito de estas mujeres que son unas pioneras. Ellas, con su historia, con su carrera profesional, a mí sí me parece que son ejemplo para todas las mujeres, porque se han abierto camino en un mundo en el que hasta hace no mucho era muy complicado. Cuando yo era niña no era fácil jugar, yo no jugaba al fútbol porque no había equipos de fútbol en mi alrededor donde pudiera jugar. Ellas han abierto un camino, y esto lanza un mensaje de que hay cosas que no se pueden hacer. También creo que han cambiado las cosas respecto al trato de los hombres hacia las mujeres en los últimos años. Han cambiado mucho las sensibilidades, tanto de los hombres como de las mujeres.

No me imagino en esa situación, porque afortunadamente no la he vivido nunca en mi vida Rocío Martínez

En la radio deportiva y en el periodismo deportivo en general, hay muchas periodistas, ¿pero crees que se habría abordado la polémica de otra forma si hubiese más mujeres en puestos de dirección y presentación, como tú ahora?

Bueno, yo llevo siete años presentando los deportes en Antena 3 también. Hay muchas voces femeninas ya dentro del periodismo deportivo, y en las tertulias. De hecho, creo que estos días es cuando más mujeres estamos viendo en todas las tertulias de todos los medios de comunicación. Es que creo que la mayoría de los hombres piensan que lo que hizo Rubiales no está bien hecho, no solo las mujeres, que te puedes sentir un poco más identificada y ponerte de una manera más fácil en la piel de de Jennifer Hermoso. Yo no me imagino en esa situación, porque afortunadamente no la he vivido nunca en mi vida, ni me imagino a nadie haciéndome eso a mí. Las mujeres y los hombres somos diferentes, pero también cada mujer y cada hombre es diferente. Nosotras tenemos unas sensibilidades diferentes, pero aquí también hay muchos hombres que se han posicionado en que el gesto de Rubiales no está bien hecho y no es una buena imagen para para el fútbol español.

¿Cómo vas a llevar ahora los horarios, se complica mucho tu día a día?

El día a día de los periodistas en general es una locura, porque va un poco condicionado a cómo va la actualidad. Mi día a día ahora yo creo que va a ser hasta un poco más ordenado, en el sentido de que mi vida profesional va a ser sobre todo por la tarde: yo voy a estar presentando los Deportes de Antena 3 en el informativo de Vicente Vallés y Esther Vaquero, todos los días de lunes a viernes, y luego voy a estar de domingo a jueves en Radioestadio Noche. Es verdad que un periodista no descansa nunca realmente, no desconectas ni en vacaciones, entonces por la mañana será momento de hacer gestiones y de estar al día. Digamos que mi único día libre completo esta temporada va a ser los sábados, pero claro, los fines de semana hay que estar viendo los partidos de fútbol y viendo todos los acontecimientos deportivos para poder contarlos. Pero bueno, voy a tener tiempo libre por las mañanas, y estoy muy contenta porque cuando más me gusta hacer deporte es por las mañanas. Realmente disfruto mucho trabajando, así que no tengo ningún problema con el horario.

Luego, cuando haya temas un poco más transversales de deporte, seguiré entrando por la mañana en Espejo Público. Eso sí, yo soy más de madrugar que de trasnochar, entonces ahora tengo que adaptar un poco mis horarios. Ya estoy calculando a ver a qué hora me voy a levantar para dormir por lo menos siete horas, porque hay que estar fresco mentalmente. Así que madrugaré un poco menos y trasnocharé un poco más, que es cierto que en mis últimos años he sido poco nocturna. El día que más trasnochaba era el día que iba a El Chiringuito.

Seguirás en los Deportes de Antena 3. ¿Cómo vas a llevar en la radio el no tener el apoyo de las imágenes, audiovisual?

[Ríe] Esto es algo... Para mí ahora empieza también una etapa de mucho aprendizaje. Efectivamente, en la tele lo tenemos todo, el sonido y la imagen. Y ahora tengo que intentar cambiar el chip para la radio. Hay imágenes muy potentes que funcionan muy bien en la tele, y que es un poco más complicado en la radio. También es verdad que los periodistas tenemos que tener la habilidad para saber describir imágenes que visualmente son muy potentes, intentarlas trasladar a la radio. La radio es como un medio más íntimo, y más a esta hora a la que vamos, de 23:30 a 1:30 de la noche, que mucha gente elegirá Radioestadio Noche justo antes de irse a dormir. El tono y la cercanía tiene que ser otro. Yo tengo que encajar también mi tono, mis pausas, mi ritmo, a lo que es la radio. Pero estoy muy tranquila.

Ahora tengo que intentar cambiar el chip para la radio Rocío Martínez

¿En eso ha ayudado Edu Pidal, tu nuevo compañero?

Sí. Estoy muy contenta, y muy tranquila, porque voy a estar con Edu Pidal al lado. Conectamos muy bien, nos conocíamos del ciclismo, tenemos conexión y estamos en sintonía. Le hago bromas sobre si vamos a ser Pimpinela o poli bueno-poli malo, pero al final cada día es diferente.

Es también una fórmula diferente, es la primera vez que un programa de radio nocturno deportivo lo llevan dos personas. Él lleva muchos años en la radio, y en ese sentido estoy muy tranquila porque sé que voy a tener un buen cicerone para mi aterrizaje. Son medios diferentes, sí, pero al final son dos medios de lenguaje hablado, y a mí me encanta hablar [ríe]. Estoy muy contenta porque digo: mira, voy a tener un programa larguísimo para estar hablando, además muy bien acompañada con mucha gente, porque creo mucho en en el aspecto coral, y lo que más me gustaría es que el oyente piense: “Pues qué gente más maja nos está contando el deporte en Radioestadio Noche”.

En el anuncio, Onda Cero recalcaba que Radioestadio Noche tendrá “el estilo personal de Rocío Martínez”. ¿Cuál es?

Yo soy lo que veis realmente, e intentaré llevar mi naturalidad, mi forma de ser, mi manera de ver el deporte y de contar el deporte a la radio. Hay algo que a mí me parece fundamental en la información deportiva, y es la pasión. A mí me gusta el deporte desde que soy una enana. Con esto que voy a contar voy a desvelar mi edad, pero bueno [ríe]... cuando el Mundial 82, que yo tenía 5 años, yo tenía el álbum de cromos del Mundial de Naranjito que se jugó en España. Entonces fíjate lo que ha sido el deporte en mi vida, seguramente me hubiera gustado ser deportista o ser futbolista, pero al final he encontrado en el periodismo deportivo la manera de estar lo más cerca posible del deporte que me permiten mis cualidades, que es contándolo. No hay nada que me guste más en la vida que contar el deporte.

Hablabas de lo coral de la radio, que es otra de las grandes diferencias respecto a un informativo deportivo en televisión. ¿Cómo afrontas que sea un trabajo más opinativo y de moderación de debates y tertulias, en vez de informativo como Antena 3 Deportes?

Llevo muchos años en El Chiringuito también, el formato tertulia tampoco es una cosa que me sea ajena. Y suelo entrar en Espejo Público por la mañana, donde hay tertulianos dando opinión sobre los temas que exponemos, como estos días con el tema Rubiales. Pero es que a la gente le gusta debatir del deporte, hablar del deporte, a veces discutir, siempre con buenas maneras, con sus amigos, cuando son de equipos diferentes o cuando ven las cosas de una manera diferente, o si ha sido penalti o no. Y esa pasión es la que también tenemos que tener en la radio. Yo lo veo como algo natural, es algo inherente al deporte, que la gente lo viva de diferentes maneras y tenga opiniones diferentes, siempre desde el respeto, el buen talante y también un poco desde el sentido del humor, cuando se pueda utilizar. El deporte es algo que nos hace pasárnoslo muy bien, las discusiones del deporte no son discusiones dramáticas normalmente. A mí me gusta ese ambiente, me siento cómoda y lo disfruto.

Por esa labor más opinativa, siempre se os polariza en “Madrid o Barça”. ¿Cómo lo ves, y crees que es necesario para realizar un trabajo periodístico sobre el deporte?

Hay perfiles muy diferentes de periodistas y de tertulianos, porque en las tertulias no solo tenemos periodistas. Hay gente que defiende más a un club y otros a otros, y hay gente que puede un día defender a un equipo y al día siguiente criticar lo que ha hecho. Nosotros vamos a ser los conductores del programa, y yo voy a decir lo que piense de las cosas que veo sin estar condicionada por nada. Si alguien te dice: “No, es que hay que ser objetivo”... en la vida no hay nadie objetivo. Pero no porque seas de un equipo de fútbol o de otro, es que siempre va a haber un entrenador que te caiga mejor que otro, un estilo de juego que te guste más que otro, un jugador que te guste más que otro... Con lo cual nos condicionan muchas cosas en la vida a la hora de opinar.

Lo que sí que creo que es fundamental es el rigor. Cuando tú te pones delante de un micrófono, eres un periodista y tienes que ser riguroso. ¿Objetivo? No existe. La objetividad no existe, y quien diga que es objetivo, perdona, pero es imposible porque somos seres humanos y somos subjetivos ante todo. Otra cosa es qué es lo que marca tu subjetividad. Si es porque tú eres aficionado a un club de fútbol, o es porque tienes unos gustos determinados en torno en torno al fútbol, que es un poco lo que entiendo que polariza un poco más. Pero eso sí, siempre desde el respeto, desde el buen rollo, como puede discutir la gente con con sus amigos. Sin dramas ninguno, que el deporte forma parte de de nuestro ocio, de nuestro corazón y de algo que nos gusta.

Has hablado ya de Edu Pidal, ¿pero y los rivales? ¿Te han mandado un mensaje o han contactado contigo Manu Carreño o Juanma Castaño?

Ha habido algún compañero de profesión que sí que me ha mandado algún mensaje, pero la verdad es que todavía no he hablado ni con Carreño ni con Juanma Castaño, a los que admiro. Me parece que hacen unos grandes programas, y es un reto también el intentar quitarles algún oyente. Yo estoy encantada, para mí es un honor compartir franja horaria con ellos, les tengo mucho respeto a los dos. En esta profesión nos conocemos todos, sí he coincidido alguna vez con con los dos. Yo es que en general tengo buena relación con casi todo el mundo, esa es un poco mi filosofía de vida, creo que estamos aquí para intentar disfrutar lo máximo posible. A mí me encanta esta profesión, me gusta llevarme bien con mis compañeros, y en ese sentido esa es mi idea. Cada uno intentamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible, lo mejor que sabemos, lo mejor que podemos; e intentamos conquistar a la gente.

Pido que nos den una oportunidad, y que sean clementes con las críticas, sobre todo al principio Rocío Martínez

¿Y cómo intentaréis conquistarla?

Pues es que hay muchos factores que influyen en por qué te elige la gente. Yo en general pido que nos den una oportunidad. Hay muchos que ya me conocen de Antena 3 Noticias, y pido que nos den una oportunidad ahora que empezamos una nueva etapa. Y un poco también pido a la gente que sea clemente con las críticas [ríe]. Sobre todo al principio. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo muy bien, pasarlo muy bien, y que la gente que oiga Radioestadio Noche piense: “Pues oye, me ha merecido la pena este ratito de radio que he pasado”.