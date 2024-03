'Amar es para siempre' responde ante las comparaciones con 'Cuéntame': “Es lógico que llegáramos al mismo punto”

Amar es para siempre emitió este miércoles su último capítulo en Antena 3 tras 19 años de trayectoria, contando su primera etapa como Amar en tiempos revueltos en TVE, la cual fue homenajeada por sorpresa desde Atresmedia, que recuperó las primeras escenas de Manolita y Marcelino en la serie primigenia. El emblemático serial se despidió con un desenlace autorreferencial que ha desatado algunas comparaciones con el final de Cuéntame cómo pasó, histórica ficción que también dijo adiós a la televisión el pasado mes de noviembre, ante las que ya ha respondido Pablo Fajardo, responsable de guion de Amar.

Algunos espectadores han reparado en algunas semejanzas en la forma en la que ambas producciones resolvieron sus tramas, marcadas en sus últimas entregas por un reencuentro familiar (el de los Gómez y los Alcántara) ante la posible tragedia que podía ocurrirle al patriarca/matriarca del clan (la confusión con la falsa muerte de Pelayo en el caso de Amar; el fallecimiento de Herminia en el de Cuéntame).

Además, en ambas producciones un personaje principal (Leonor y Carlitos) escribe un libro sobre la historia de su familia que, en el caso de la primera, fue adaptado en forma de serie a la televisión. Una ficción que en Amar es para siempre acaban viendo todos los protagonistas reunidos en El Asturiano, mientras que en Cuéntame no se incluyó en la propia trama del episodio, sino que se hizo referencia al estreno de la serie en TVE en aquellos mismos días en los que ocurría la trama de su desenlace, viéndose su primera cabecera en uno de los televisores de una tienda de electrodomésticos de San Genaro.

'Amar es para siempre' se defiende de las comparaciones

Pablo Fajardo, director argumental de Amar es para siempre, que reconoce que hay “muchos elementos comunes”, ha respondido a las comparaciones con Cuéntame, descartando cualquier tipo de inspiración al recordar las fechas en las que se decidió y se grabó el último episodio del serial: “Nosotros escribimos el final en septiembre, y se rodó el octubre. El final de Cuéntame cómo pasó se emitió en noviembre. Nosotros no teníamos ni idea de cómo acabaría”, empieza justificando a El Confidencial. Y tiene razón, ya que el rodaje de la ficción de Antena 3 acabó, tal y como recogimos, a finales de octubre de 2023.

“Sí que es cierto que tenían lo de la novela de Carlitos por ahí, pero no sabíamos cómo le darían cierre. Yo he seguido su temporada final y es verdad que tenemos muchos elementos comunes, muchos paralelismos, pero creo que están abordados de forma muy diferente”, insiste Fajardo, que admite que las dos series “tienen muchos vasos comunicantes”: “En cuanto al tipo de serie que son, el período que han abordado, la filosofía de la serie... Entonces me parece bastante lógico que llegáramos al mismo punto, porque la historia te va llevando ahí. Ambas comparten muchos elementos en común, como la vocación de contar la historia de España a través de una familia que va traspasando a lo largo de generaciones, el tono incluso... para mí tiene cierta lógica que acabáramos llegando al mismo sitio”, defiende el guionista.

La clave está, según el responsable, en los tiempos en los que se rodaron y se emitieron en televisión los dos finales. De esta forma, cuando se emitió el final de la serie de La 1, el de la de Antena 3 ya no se podía modificar: “No se podía hacer nada al respecto, porque cuando se emite el final de Cuéntame los decorados de Amar están derruidos ya. Nos daba la sensación de que las dos series podían finalizar más o menos parecido, pero cuando vi su final me tranquilicé un poco porque los tonos empleados para abordar el final son muy diferentes. Ellos apostaron por el dramatismo dentro de la familia, nosotros no explotamos esa vía”, argumenta.

Pese a todo, Fajardo ve diferencias en ambos desenlaces: “Si hubiéramos matado a Pelayo habría sido peor, ¡menos mal que no lo hicimos! Sí que lo aprovechamos como detonante para que la familia se vuelva a unir, pero nosotros no le hemos dado tanto dramatismo familiar, como en Cuéntame han hecho con la última temporada. A nosotros se nos había pedido hacer un final más alegre y luminoso, también con la intención de separarnos un poco de las tramas más dramáticas que siempre han caracterizado a todas nuestras temporadas. Aquí no ahondamos tanto en la separación familiar como sí apostaron por hacer en Cuéntame”, sentencia.