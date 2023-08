Ana María Aldón arremete contra Aurelio Manzano en 'Fiesta': “Bastante mierda hay dentro de ti”

El micrófono de Fiesta acabó este sábado en el barrio en el que había vivido Ana María Aldón. El programa quería preguntar a los habitantes de Sanlúcar de Barrameda qué opinión tienen de la famosa tertuliana, a la que no dudaron en criticar tanto como les pareció oportuno.

'Fiesta' rectifica tras una queja de la portavoz de la familia de Daniel Sancho

Más

“Me estoy planteando no volver al pueblo”, confesó la exmujer de José Ortega Cano, ofendida y dolida, tras escuchar los comentarios de estas personas: “Ni son mis vecinos ni me he criado con ellos”, matizó. “Conmigo son más falsos que judas”.

Pero, mientras Aldón trataba de encajar el golpe, Aurelio Manzano, con el que ha tenido más de un enganchón, le pidió que hiciera una lectura positiva de todo este asunto: “Te hemos hecho un favor porque ahora ya sabes lo que piensa la gente”, comentó el tertuliano.

Estas palabras provocaron la ira de su compañera. Desafiante, Aldón arremetió contra el venezolano: “Con saber lo que piensas tú, ya me es suficiente. Bastante mierda hay dentro de ti como para saber lo que piensan los demás”, le espetó muy seria.

Manzano aguantó en silencio unos segundos mientras masticaba la respuesta que iba a dar ante semejante hachazo: “De verdad, creo que me das demasiada importancia, más de la que deberías. Yo me ocuparía más de lo que dice la gente. Se dice que se recoge lo que se siembra. Está claro que muy bien no has sembrado, mira lo que has recogido, y es una pena”.

Siguiendo el consejo de su compañero, optó por no darle más importancia y volvió a dirigirse a sus vecinos para lamentar que ninguno de ellos recordara lo mucho que ella trabajó en aquel barrio.