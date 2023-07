Anne Igartiburu desvela por qué entró en 'Tu cara me suena' y qué lección se lleva

No es habitual que los presentadores de una cadena de televisión colaboren con los programas de la competencia, pero Anne Igartiburu, estrella de TVE desde hace décadas, se ha dejado ver en los últimos meses por otros platós que no son el suyo.

Carmen Borrego llamó a 'Fiesta' para apoyar a Alejandra Rubio ante una revelación: "Me parece feísimo"

Más

La presentadora de Corazón ha hecho algunas incursiones destacadas en Antena 3, donde fue entrevistada por Pablo Motos en El Hormiguero, concursó en Mask Singer, pasó por Zapeando, cayó en brazos de Sonsoles Ónega y ahora acaba de concluir su participación en Tu cara me suena.

Todo ello mientras sigue siendo uno de los rostros más populares de la cadena pública, a pesar de que fue apartada de la última retransmisión de las Campanadas.

La comunicadora vasca se metió de lleno en el talent show de Manel Fuentes porque le apetecía vivir una nueva experiencia.

“Acepté participar en Tu cara me suena porque me parecía una forma de hacer algo nuevo. Estoy en un momento en el que quiero indagar en nuevas cosas y creo que era un buen momento para divertirme”, explicó este viernes en la gala con la que se dio por finalizada la décima edición del programa: “Ha sido un regalazo, la verdad”.

“La primera gala es el momento del salto al vacío, cuando dices 'Wow, vamos a jugar'. Y en eso ha consistido todo mi paso por TCMS: en aprender a jugar y a soltarme”, reflexiona la presentadora, que ha imitado a Suzanne Vega, Neil Tennant, Kylie Minogue y otros muchos artistas.

“He estado al límite, y era lo que quería: ver cómo reaccionaba al límite”, asegura orgullosa y satisfecha por las lecciones adquiridas: “A nivel personal, he aprendido a templar los nervios. He aprendido que no tengo que estar controlándolo todo porque no soy la presentadora y puedo hacer otras cosas. A partir de un punto empecé incluso a reírme de mí misma”.

El concurso ha supuesto para ella un antes y un después. Y no es la única que así lo cree. “Alguien del equipo me ha dicho que hay una Anne antes de Tu cara me suena y otra después, y creo que tiene razón. Este programa me ha aportado la oportunidad de disfrutar en un plató pase lo que pase”.