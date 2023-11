Antonio Lobato habla de su futuro en la Fórmula 1: “DAZN está en su derecho de hacer cosas diferentes si quiere hacerlas”

La temporada de Fórmula 1 llegó el domingo a su fin con el GP de Abu Dhabi, pero esto no significa que las noticias sobre el 'Gran Circo' hayan cesado. Sin ir más lejos, aquí en España la atención sigue puesta en Antonio Lobato, cuya continuidad como narrador del campeonato sigue en el aire. Su contrato con Movistar Plus+ expira a final de mes, y ahora que DAZN se ha hecho en exclusiva con la Fórmula 1, el periodista se deja querer por la plataforma de streaming para seguir poniendo voz a las hazañas de Fernando Alonso y Carlos Sainz.

De hecho, ya manifestó este deseo en octubre, tras la adquisición de los derechos por parte de la OTT, y ahora lo ha vuelto a hacer en los distintos medios en los que colabora. “Si DAZN tiene algún interés en ponerse en contacto conmigo y tiene algún interés en que podamos seguir adelante, hablaremos y sería genial. Si tienen otras ideas en la cabeza, pues también sería genial. Habría que respetarlo porque están en su derecho de hacer cosas diferentes si quieren hacerlas”, dijo este lunes en el programa A Diario, de Radio Marca.

Horas más tarde, en El Partidazo de Cope, Lobato aseguró que, narrando la carrera del domingo, no tuvo la sensación de que fuese la última de su trayectoria. “Hace años tuve no la sensación, sino casi la seguridad de que era la última cuando hice la última en Antena 3 en 2015. Esa sí era la última porque era yo el que quería irme, el que no quería seguir y el que necesitaba parar un tiempo porque era demasiado lo que había soportado sobre mis hombros, y no estaba dispuesto a soportar esa tensión, porque empezaba a no gustarme lo que hacía. Pero el domingo acabé la retransmisión después de divertirme muchísimo otra vez con Toni Cuquerella y Pedro Martínez de la Rosa y no tengo la misma sensación”.

Vídeos que te devoran el alma y que al mismo tiempo te parten el corazón en mil pedazos.



Antonio Lobato recogiendo sus cosas, abandonando DAZN y apagando las luces. No va a ver nadie tan icónico como él en lo suyo.



Pedro de la Rosa, Toni Cuquerella y él son eternos. Bravísimos. pic.twitter.com/xQ9yZ7pwfv — Sergio García (@zSergiioG) 26 de noviembre de 2023

“Si de mí dependiera, yo seguiría narrando carreras de Fórmula 1”, dejó claro el asturiano, que está a la espera de ver qué equipo forma DAZN para 2024. “No metáis presión, porque ahora la gente de DAZN tiene que estar con muchos muchos problemas. Sé lo que es esto, lo que es organizar una temporada de Fórmula 1. Estoy convencido de que ahora mismo tienen problemas mucho mayores que decidir quiénes van a ser las caras. Todo tiene su construcción”.

Cristinini juega con el rumor de su fichaje por la F1

Mientras Lobato decía esto, Cristinini volvió a jugar con su posible fichaje por el equipo de Fórmula 1 de DAZN. Un rumor que circula desde hace tiempo por redes sociales y que surgió a raíz de una serie de fotos y vídeos que la streamer -que ya sabe lo que es colaborar con la plataforma- subió en uno de los Grandes Premios de esta temporada. Sin embargo, ella no ha dicho en ningún momento que vaya a cubrir la F1 el próximo año. Tampoco lo contrario, por lo que sigue alimentando esta posibilidad.

Prueba de ello es que este lunes abrió un directo en su canal de Twitch para hablar abiertamente de este asunto, aunque al final todo resultó ser un cebo, pues dijo que no comentaría nada hasta que se suscribieran 500 nuevos seguidores, algo que no sucedió. “Al final no hemos hablado de esto. Claro, si es que la gente... Esperaba más, esperaba más. Pero nada, otro día más los hombres decepcionándome”, dijo la streamer, a modo de broma, justo antes de cerrar su directo.