Archivada la denuncia contra Risto Mejide y Miguel Lago por criticar a los antivacunas en 'Todo es mentira'

La Audiencia Provincial de Madrid ha archivado la denuncia contra Risto Mejide y Miguel Lago por la presunta comisión de un delito de odio por sus comentarios irónicos sobre las personas no vacunadas contra la covid-19 en Todo es mentira. El propio presentador ha anunciado la resolución judicial este lunes 11 de marzo, contando en sus manos con la comunicación oficial.

“Tengo aquí entre mis manos la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid”, afirmaba el showman. “La denuncia fue interpuesta por un grupo antivacunas a los que les molestó mucho que desde aquí tuviésemos libertad de expresión y pudiésemos criticar abiertamente a quienes no se estaban vacunando en un momento, recordad, muy complicado para todo el país, y que además comentásemos los riesgos y las medidas que se estaban tomando en ese momento. Lo que estáis viendo es la comunicación del archivo de la denuncia por parte de la Audiencia Provincial de Madrid”.

“Hoy es un buen día para la libertad de expresión, es un buen día para este programa”, zanjaba el publicista.

Unos comentarios sarcásticos como origen de la denuncia

Fue hace apenas dos meses cuando se conocieron las diligencias preliminares de este proceso ahora desestimado. El origen del procedimiento es una denuncia presentada por el abogado José Luis Manjón y la Asociación Liberum, fundada “con el propósito de restaurar los derechos y libertades usurpados en el transcurso de la pandemia” y que ha destacado por sus manifestaciones en contra de la vacunación y de exigencias como el pasaporte Covid durante el tiempo de pandemia, así como al vincular la vacuna con enfermedades.

La asociación acusaba al presentador de Todo es mentira y al ahora colaborador de Y ahora Sonsoles a ambos de un presunto delito de odio, basándose en declaraciones de ambos sobre las medidas que en varios países europeos se plantearon contra quienes decidieran no vacunarse. “Son medidas que prácticamente convierten a los no vacunados en apestados, cosa que a mí me parece bien”, dijo el publicista.

Las diligencias habían sido sobreseídas de forma provisional con anterioridad. No obstante, la magistrada de Juzgado de Instrucción Nº27 de Madrid decidió abrirlas ante la “reiteración” de la conducta. Mejide y Lago recurrieron en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid el auto de la magistrada previo al de la apertura de juicio oral. Ahora, el órgano les da la razón.