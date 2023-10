'Solo asesinatos en el edificio' renueva por una cuarta temporada en Disney+ nada más acabar la tercera

Disney+ ha anunciado este martes que Solo asesinatos en el edificio ha sido renovada por una cuarta temporada. La ficción protagonizada por Martin Short, Selena Gomez y Steve Martin, que ya ha estrenado el final de su tercera tanda de episodios, continuará con nuevas aventuras en la plataforma de pago.

La noticia llega tras el éxito de la tercera temporada que cuenta con talentos legendarios como Meryl Streep, ganadora de múltiples premios Oscar que, tal y como recogimos en nuestra crítica, se une a la ficción con una parodia antitética de su carrera. También con el nominado a los Globos de Oro Paul Rudd.

Solo asesinatos en el edificio es obra de los creadores y guionistas Steve Martin y John Hoffman (Grace and Frankie, Looking). Martin y Hoffman son los productores ejecutivos junto con Martin Short, Selena Gomez, el creador de This Is Us, Dan Fogelman, y Jess Rosenthal.

Así es la tercera temporada

La tercera temporada sigue a Charles, Oliver y Mabel (interpretados por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez) mientras investigan un asesinato que ha tenido lugar en un espectáculo de Broadway. Ben Glenroy (Paul Rudd) es una estrella de Hollywood cuyo debut en Broadway se ve interrumpido por su repentina muerte.

Con la ayuda de Loretta Durkin (Meryl Streep), el trío protagonista se embarca en su investigación más difícil hasta la fecha, mientras Oliver intenta desesperadamente rearmar el espectáculo ¡Arriba el telón!