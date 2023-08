Berta Collado recuerda el episodio machista que vivió con un directivo de fútbol: “No supe reaccionar”

Al hilo de la gigantesca polémica que ha provocado el beso de Luis Rubiales a la jugadora de fútbol Jennifer Hermoso, Berta Collado se ha acordado de la complicada situación que vivió hace años al entrevistar al presidente de un club de fútbol.

“Hace años, haciendo mi trabajo, en este caso un reportaje, cierto presidente de un club de fútbol contestó a mi pregunta haciendo referencia a mis pechos. Me quedé K.O. No supe reaccionar y lo peor, casi tuve que normalizar algo que en mi fuero interno era innormalizable”, ha recordado la colaboradora de Zapeando sin identificar al directivo que actuó así con ella.

La polémica provocada por Luis Rubiales, dice, es “un ejemplo deleznable de lo que hay que cambiar desde dentro”, aunque es consciente de que “hoy en día, esa situación que viví y que vivimos muchas, se gestionaría de otra manera”.

La periodista toledana, que acumula una larga carrera delante de las cámaras (fue reportera de Maracaná 06 y Sé lo que hicisteis, entre otros muchos programas), dice estar “orgullosa” de las jugadoras de la Selección de fútbol femenina, que han renunciado a seguir jugando mientras Rubiales siga siendo presidente de la Real Federación España de Fútbol (RFEF).

“Habéis gritado por muchas. Nos habéis hecho gritar a nosotras. Habéis nombrado a las cosas como lo que son. Nos habéis seguido quitando miedo. Os habéis creído a vosotras mismas, sin condición. Nos habéis hecho seguir creyendo. Habéis reparado y sanado. Valientes”.

Por todo ello se muestra convencida de que este es otro paso en la dirección correcta, un paso como los que se han dado en los últimos años para que ahora este tipo de situación puedan ser denunciadas y tengan un gran reproche social.

“Por eso cada paso es tan importante y por eso me siento orgullosa. Pero mucho. Y agradecida”, concluye, no sin antes poner de manifiesto que no tiene intención de “señalar a una persona en cuestión”. El objetivo de su mensaje, añade, “es ser plenamente consciente de algo con perspectiva del tiempo. Agradecer y seguir en lucha. Porque esto continúa. Y es imparable”.