'El Desafío' vuelve a Antena 3 con su cuarta edición, y quinta 'en preparación': “Cada año se nos ocurre una idea peor”

Vuelve El Desafío. Antena 3 estrena este viernes 12 de enero (22:00h) la cuarta edición del programa presentado por Roberto Leal, que se ha consolidado como una de las principales apuestas de entretenimiento de la cadena. El formato producido por 7 y acción regresa prometiendo una nueva temporada cargada de emoción, sorpresas, imponentes retos y nuevas pruebas que deberán superar un nuevo grupo de concursantes famosos.

Adrián Lastra, Chenoa, Marta Díaz, Mar Flores, Mario Vaquerizo, Mónica Cruz, Pablo Castellano y Pepe Navarro son los famosos que forman el casting de esta nueva temporada. Ellos deberán superar todas las pruebas de El Desafío y se someterán al veredicto del jurado, que seguirá integrado por Pilar Rubio, Juan del Val y Santiago Segura. Los tres serán los encargados de valorar los retos y puntuar a los concursantes cada semana.

La 5ª temporada ya está “en preparación”

“Este casting es uno de los mejores de la televisión actual”, ha presumido Carmen Ferreiro, directora de programas de Entretenimiento de Atresmedia, durante la presentación ante los medios, a la que ha asistido verTele. “El Desafío es transversal y gusta a todos los públicos, tiene éxito en todas las franjas y eso es importante para el modelo de entretenimiento que queremos hacer”, asegura la directiva, que da las claves del buen hacer del formato: “Es puro espectáculo, con un gran casting y un magnífico presentador, un todoterreno”.

De hecho, tal es la confianza en El Desafío que ya están “en preparación de la quinta temporada”, que tendrá “muchas sorpresas” en el casting. Hasta entonces, lo más inmediato es el estreno de la cuarta, que el productor Jorge Salvador resume en una palabra: “Esfuerzo”. “Lo que ha hecho este equipo es increíble. Cada semana hay 50 ensayos y en la temporada hay 600 ensayos. Imagínense los coaches que hacen falta, los lugares donde practican y el esfuerzo que tienen que hacer. Y cada año se nos ocurre una idea peor que el anterior (...) Da miedo hasta donde vamos a llegar”, ha dicho el productor.

💥 @eldesafioA3 es espectáculo en ESTADO PURO



"No es tener fuerzas para seguir, es seguir cuando no tienes fuerzas"



NUEVA TEMPORADA con @RobertoLealG al frente y 8 GRANDES concursantes



Este viernes ESTRENO, a las 22:00 horas, en @antena3com 📺pic.twitter.com/v5pJDG7tjo — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) 11 de enero de 2024

En la misma línea ha hablado el maestro de ceremonias, Roberto Leal: “Lo que hacen los concursantes es increíble, pero todos los departamentos hacen un gran esfuerzo. Si venís de público, veréis que esto es la Super Bowl del entretenimiento. Producción, sonido, maquillaje,.. todos. Es increíble. Es como una carrera de automovilismo cuando entran a boxes. Y en un minuto y medio de video entran te maquillan, te ponen micrófono, cambian decorado y volvemos. Es increíble”.

Con respecto a los retos de esta cuarta edición de El Desafío, algunos serán “con invitados”. Entre ellos, Ana Mena, que formará parte de uno de ellos. Por supuesto, no faltará una de las pruebas estrellas del programa, la apnea, que este año tampoco causará indiferencia. Según Salvador, “ha habido un altísimo nivel, para bien y para mal”, mientras que Santiago Segura ha lanzado un aviso a la audiencia: “La cara de Mario Vaquerizo haciendo la apnea es imperdible”.

Chenoa: “No he estado muy recta”

Siguiendo con los nombres propios de esta temporada, Jorge Salvador ha tenido palabras de elogios para todos ellos; especialmente para Pepe Navarro. “Cuando me dijeron que Pepe Navarro había dicho que sí, estaba cagado porque cómo le iba a pedir colgarse de un arnés y hacer este tipo de pruebas. Pues ha hecho barbaridades y hemos descubierto una cualidad suya, y es que no tiene ningún ritmo”.

“Yo he descubierto que quiero a mis hijos mucho más de lo que creía, porque pensaba en la vergüenza que van a pasar en el colegio al verme caer o al hacer algunas pruebas”, ha dicho, a su vez, el que fuera presentador de Esta noche cruzamos el Mississippi. Aun así, volvería a vivir esta experiencia si tuviera la oportunidad: “Yo llevo ya algunas horas de televisión y me lo he pasado de maravilla. Ha sido como estar en Disneyland. Cada semana aprendiendo cosas nuevas. Lo que hemos vivido es pura pasión y era imposible no entregarse en las pruebas”.

El balance de Chenoa no ha sido el mismo: “Yo he sido mi peor enemiga y mi mejor amiga. Hay mucho de aceptación. Psicológicamente es un reto muy potente y tienes que estar bien de cabeza, porque no existe más vida que las pruebas. Yo escucho a los concursantes decir que repetirían, pero yo lo he pasado muy muy mal. Algunas pruebas he dicho que bonito tenerlas grabadas, pero he tenido mucho subidón y mucho bajón, no he estado muy recta”.

Aun así, Jorge Salvador ha alabado el paso por el programa de la presentadora de OT 2023. A su juicio, “ha elevado la edición al arte” y “a un punto que creo que no volveremos a conseguir”. Y la concursante, pese a lo dicho, ha reconocido que “ha sido ”un gusto hacer las pruebas y ver las caras de empatía de Roberto, que es como la tabla de salvación“. ”Lo que se ha comido Roberto aguantándonos a todos ha sido increíble. Cada uno con nuestras movidas e inseguridades, cuando entrábamos a las pruebas ni le escuchábamos“, ha declarado, a su vez, Mónica Cruz.

Mónica Cruz: “Tenía que haberme enfadado más con el jurado”

Ambas no solo han coincidido en poner en valor el trabajo de Leal, sino en señalar a los jueces. “El jurado, yo los quiero mucho, pero... telita”, ha declarado Chenoa. “Tengo que decir que tenía que haberme enfadado con el jurado mucho más. En ese momento, no tenía tiempo para cabrearme”, ha comentado a su vez Cruz. “En la primera gala les advertimos de que van a enfadarse y ellos dicen que no. Y luego cuando se enfadan, se enfadan con razón y lo sabemos. Nuestra labor es difícil, pero somos secundarios. Lo importante es el espectáculo”, ha respondido, por alusiones, Juan del Val.

Y espectáculo, parece, es lo que ha dado Marta Díaz, que se estrena aquí como concursante televisiva. “Al ser nueva, no tienen ningún filtro y todo lo dice. Ojalá no lo pierda”, ha comentado Jorge Salvador sobre la influencer, que se ha mostrado agradecida con sus compañeros. “En el primer programa me hice muy pequeñita porque había muchas personas con mucha tele, y les quiero dar las gracias porque siempre he sido una persona a la que le ha costado estar en grupos grandes y ellas desde el minuto 1 me han hecho sentirme como en casa”.

“Soy una persona en algunos aspectos bastante insegura y se han despertado cosas en mi de: 'Tía, puedes'. Me veo preparada para cualquier cosa”, ha añadido Díaz, que hace un mes sufrió una grave lesión de rodilla. De percances físicos también sabe Adrián Lastra, que se lesionó durante las grabaciones durante la cuarta temporada, pero aun sí siguió adelante. “Esto define mucho este programa. Da pena caerte, lesionarte y pensar: ¿tengo que estar de baja? No, yo tengo que estar aquí”, ha comentado el actor, que hará doblete concursando en Bailando con las estrellas (Telecinco).