Expulsan a un concursante de 'Gran Hermano' en Chile tras la denuncia por acoso sexual de una compañera

La televisión chilena se ha visto envuelta estos días en un gran escándalo después de que una concursante de Gran Hermano denunciase a uno de sus compañeros de acosarla sexualmente mientras dormían. Los hechos han ocurrido casualmente apenas unos días antes de que el formato regrese a nuestro país (con el estreno de la octava edición de GH VIP) tras varios años parado por una situación muy parecida, con el mal llamado “caso Carlota Prado”, cuya sentencia llegó el pasado mes de abril.

Chilevisión, cadena que emite el reality, lanzó primero un comunicado en el que anunciaban la suspensión provisional de la participación del chico, que acabó convirtiéndose en una expulsión definitiva, tal y como confirmaron horas más tarde en directo los presentadores del programa.

Todo se desencadenó durante el fin de semana, cuando Scarlette decidió quejarse de que Rubén la había tocado sin su consentimiento mientras dormían en la misma cama. Algunos seguidores del formato identificaron unas imágenes de la retransmisión del 24 horas del momento en el que supuestamente se habrían producido los tocamientos.

Ahora entiendo la reacción de Ruben cuando Scarlette le dijo que no confunda las cosas, en ese momento el supo que ella se había dado cuenta de lo que hizo.



EXPULSIÓN PARA RUBEN. #theluloshow #GranHermanoCHV #LaResistenciaLulo pic.twitter.com/5F0VpTGTha — Mar (@mariaogong) 10 de septiembre de 2023

La concursante reprochó a su compañero lo ocurrido

A la mañana siguiente, la propia concursante le recriminó lo que había hecho delante de las cámaras: “Oye Rubén. De lo que pasó anoche, quiero decirte que no confundas las cosas conmigo”, le empezó diciendo la joven.

“Yo no voy a confundir nada contigo, yo te veo como amiga”, le respondió el chico. “Sí, bueno. Puedo ser muy buena onda y bailar y todo, pero de ahí a tocarme durmiendo...”, le reprochó antes de que la señal del directo cambiase de estancia.

🔴 SCARLETTE MOLESTA PORQUE RUBÉN LA TOCÓ MIENTRAS DORMIAN #GranHermanoCHV #TheLulosShow #LaResistenciaLulo



Scarlette a Rubén: "oye Rubén (...) lo que pasó anoche, quiero decirte que no confundas las cosas conmigo (...) puedo ser muy buena onda, bailar y todo, pero ya de ahí a… pic.twitter.com/L5SSCQ5gmh — Alee (@SoyAleeOrtiz) 9 de septiembre de 2023

El primer comunicado de Chilevisión

Enseguida, se generó un gran revuelo entre los seguidores del programa, que se vio obligado a lanzar un comunicado a través de las redes sociales en el que anunciaban que habían decidido apartar temporalmente al concursante de la convivencia.

“En virtud de las serias acusaciones realizadas por la participante de Gran Hermano Chile, Scarlette, Chilevisión ha decidido suspender la participación del participante Rubén, con el objeto realizar las indagaciones necesarias para así esclarecer los hechos denunciados”, empezaba diciendo el escrito.

“Como canal de televisión tenemos la responsabilidad de asegurar un ambiente tranquilo y pacífico para todos los concursantes de nuestros programas, por lo que, si alguna situación no se enmarca en las normas de convivencia, la producción puede intervenir para resolver el problema, tal como así se ha hecho en este caso en particular. Ambos participantes se encuentran actualmente con contención psicológica que permita velar por su salud y bienestar. Este apoyo es extensivo también para el resto de los jugadores de Gran Hermano Chile que así lo requieran”, concluían en un texto que los espectadores consideraron como tibio, ya que se pedían medidas más drásticas contra Rubén.

'GH' expulsó definitivamente a Rubén

Ese castigo más duro llegó al final del domingo, cuando Diana Bolocco y Julio César Rodríguez, conductores del reality, anunciaron en directo que GH había decidido expulsar definitivamente a Rubén tras lo ocurrido con Scarlette, que pudo expresar en directo cómo se sentía tras la eliminación de su compañero.

“Este es un tema superdelicado. Mi intención nunca fue ensuciar la imagen de alguien y mucho menos enlodar al programa. Este es un programa de la vida real y lamentablemente esas son situaciones que suceden. Creo que a muchas mujeres nos ha pasado que nos hemos sentido así de incómodas. Me siento agradecida por el apoyo de mis compañeros que me creyeron y estuvieron conmigo apoyándome desde el minuto cero”, comenzó expresando la participante.

Scarlette confirmó entonces que quería continuar en el reality tras lo sucedido: “También agradecida por la decisión de la producción y el apoyo que me brindaron. Quiero seguir adelante, me siento cómoda en la casa y conforme, contenta, con el apoyo de los demás. Voy a seguir, más fuerte que nunca. Este siempre ha sido mi sueño y he agradecido la oportunidad de estar acá. Así que quiero que esta situación no me afecte y no me defina a mí como persona, ni como participante”, concluyó la joven.

El nuevo protocolo de Mediaset para sus realities

Esta polémica llega meses después de que Mediaset decidiese actualizar su Código Ético, en el que se incluyó un protocolo de actuación que afectaría a todos sus realities. De esta manera, iban sentando las bases para el regreso de Gran Hermano, que se acabó confirmando en el mes de junio, cuando se anunció GH VIP 8 como una de las bazas de Telecinco para este otoño con Marta Flich (a la que pudimos entrevistar) al frente.

Como informaron a través de un comunicado lanzado por la compañía, “el protocolo recoge diez reglas básicas para regular la convivencia y garantizar la salud y el bienestar de los participantes de este tipo de programas”.

Además de compartir el documento al completo de este nuevo protocolo, Mediaset explica que se articula en tres secciones:

El primer apartado está dedicado al proceso de selección, definiendo los perfiles idóneos en función de la tipología de reality. La segunda sección centra su atención en el establecimiento de entornos seguros para los participantes con el objetivo de evitar que se vean expuestos a situaciones no controladas que pongan en peligro su salud física o psicológica. Este apartado también prevé prolongar la asistencia psicológica a los concursantes durante al menos dos meses después de la finalización del programa. La tercera y última sección describe los comportamientos y actitudes prohibidos o reprobables y exige la implementación de medios humanos y técnicos suficientes para el control preventivo y la intervención reactiva con el objetivo de evitar que tales comportamientos puedan producirse o atajarse de forma inmediata, activándose en tal caso los protocolos de actuación, comunicación y denuncia pertinentes.

El nuevo código ético de Mediaset para sus realities

Además de ese comunicado resumiendo por qué han decidido actualizar su Código Ético, Mediaset compartió también el documento completo del protocolo, como recogemos a continuación.

En realidad, lo que viene a hacer es establecer por escrito normas que en algunos casos ya se implementaban por algunas productoras, pero que ahora el grupo convierte en “principios de obligado cumplimiento encaminados a regular la convivencia de los participantes y preservar y garantizar su salud y bienestar”, siendo la cadena, y no la productora, la que exigirá que se realicen.