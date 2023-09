El inoportuno comentario de Lequio tras la muerte de María Teresa Campos: “La única reina de las mañanas es Ana Rosa”

El mundo de la televisión llora la muerte de María Teresa Campos. Multitud de presentadores, políticos y artistas han manifestado públicamente su pesar por el fallecimiento de la mítica presentadora, producido este martes a los 82 años de edad. Los matinales, como no podía ser de otra manera, se han volcado con la trágica noticia, dedicando minutos y minutos a honrar a la malagueña. Sin embargo, entre tributos y alabanzas a la histórica comunicadora se ha colado un inoportuno comentario en la que fue su última casa televisiva, Telecinco.

El autor del mismo ha sido Alessandro Lequio, que este martes ha comentado el fallecimiento de la Campos junto a varios de sus compañeros de El programa del verano, caso de Antonio Rossi, Kike Calleja, Sandra Aladro y Patricia Pardo. El italiano, como el resto, ha reconocido la valía profesional y personal de María Teresa Campos, a la que ha definido como “una mujer muy generosa en todos los sentidos” y a la que quería “muchísimo”.

Pero poco después, y tras oír cómo los demás tertulianos se referían a la fallecida presentadora como “la reina de las mañanas”, Lequio ha alzado la voz para mostrar su discrepancia con esto último. “He escuchado mucho decir la reina de las mañanas, la reina de las mañanas, pero si aquí ha habido una reina de las mañanas, esa es Ana Rosa Quintana, que ha liderado un programa durante 20 años. Basta de tonterías”.

El comentario de Lequio rápidamente ha encontrado la respuesta de sus compañeros, que se lo han afeado. Calleja le ha dicho que “no hay que quitarle el mérito que ha tenido Teresa tampoco”, mientras que Aladro y Rossi han matizado que se referían a la “primera” gran reina de las mañanas y de la televisión. “Pero luego llegó una y la destronó”, ha reiterado Lequio ante el apuro de Patricia Pardo: “No es el día”.

El italiano, sin embargo, ha seguido en sus trece. Incluso se ha encendido más de la cuenta cuando Kike Calleja le ha dicho que lo de María Teresa Campos y Ana Rosa Quintana no era “cuestión de competir”. “¿Que no competía con Ana Rosa? ¿Me lo vas a decir tú a mí? ¡Venga!”, ha contestado Lequio. “¡Aquí la única reina de las mañanas ha sido Ana Rosa Quintana. Punto”, ha exclamado a continuación mientras Patricia Pardo intentaba calmar los ánimos sin éxito. “A mí tanta falsedad, no”, ha dicho Lequio para zanjar el asunto.

María Teresa y Ana Rosa, las reinas de las mañanas

Cabe recordar, al hilo del acalorado debate que se ha vivido en El programa del verano, que María Teresa Campos se coronó como la primera gran “reina de las mañanas” a principios de los años 90. Primero en La 1 con Pasa la vida (1991-1996) y después en Telecinco con Día a día (1996-2004). Pero en 2004, la comunicadora se pasó a la competencia, Antena 3. Allí condujo otro magacín matinal, Cada día (2004-2005) de vida más corta, y posteriormente el debate Lo que InTeresa (2006).

“Yo siempre digo que me fui sin quererme ir, porque realmente yo no me quería ir. Pero las cosas se sucedieron de una manera que me fui (…) quizás porque a veces yo no he cogido las riendas de mi vida y porque me han asustado los negocios, explicó en su día a Ana Rosa Quintana, quien la sucedió como reina matinal, sobre aquella salida.

Efectivamente, ni Cada día ni Lo que inTeresa funcionaron como se esperaba, por lo que el trono de las mañanas pasó a manos de Ana Rosa, que lo ha mantenido ininterrumpidamente desde entonces a los mandos de El programa de Ana Rosa (2006-2023), aunque esta temporada cede la corona para saltar a las tardes de Telecinco con TardeAR. Por tanto, Lequio tiene razón al decir que Ana Rosa Quintana acabó con el reinado matinal de María Teresa Campos, pero también Patricia Pardo al decir que no es el día más oportuno para soltar este comentario.